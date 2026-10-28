Lo que dicen de nosotros las nuevas y grandes películas de terror

Hay cuatro elementos relacionados con el terror y el trauma que parecen estar presentes en la tendencia de terror que estamos observando actualmente

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Las películas de terror están en pleno auge en estos momentos, cosechando elogios de la crítica y éxitos de taquilla, pero ¿a qué se debe? Nuestras historias nos ayudan a asimilar verdades a las que no podemos enfrentarnos de forma directa: los dramas nos ayudan a gestionar la tensión en las relaciones, la ciencia ficción nos ayuda a reflexionar sobre un mundo en constante cambio y las películas de terror nos permiten reconocer las fuerzas sobrenaturales a las que tememos.

Varias de las nuevas películas de terror más importantes —en algunos casos, contienen escenas que en verdad dan terror y en ocasiones es necesario saltarnos ciertas escenas. A continuación, mostraremos algunos puntos de reflexión sobre lo que intentan transmitir algunas de las grandes películas de terror de nuestro tiempo, divididas en cuatro categorías diferentes.

1 Tramas sobre trauma psicológico

Tero Vesalainen | Shutterstock

El terror siempre nos ha ayudado a reflexionar sobre los rincones más oscuros de nuestra propia mente, desde El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde hasta El resplandor. Nuestras grandes novedades en el cine de terror retoman esta tendencia.

Backrooms (Sin Salida) 2026, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, es una película de terror surgida de una tendencia de Internet que explora un mundo al estilo de una "Narnia malvada", con pasillos y salas corporativas iluminadas con luces fluorescentes. En la película, las habitaciones de "Backrooms" están moldeadas por las experiencias más oscuras de los visitantes y los bucles psicológicos de los que no pueden escapar.

La Maldición de la Bruja (2026), protagonizada por Adam Scott, es una película de terror a la antigua que trata de un hombre que visita el hotel irlandés en el que sus padres pasaron su luna de miel. Le persigue un error que cometió cuando era joven, y el hotel también está embrujado.

Sonríe (2022) es otra película sobre un demonio que se cuela a través de un trauma psicológico. Hace que las víctimas sonrían hasta que las destruye —que es lo que hace el trauma real cuando intentamos ignorarlo—.

2 Abordan la desintegración familiar

Por supuesto, estas películas sobre desordenes mentales suelen tratar sobre traumas relacionados con la familia. Otras se centran directamente en la familia.

Otra Madee (2026), protagonizada por Jessica Chastain, cuenta con un tráiler silenciosamente aterrador que cuesta olvidar. Basada en el libro de John Malerman "Incidents Around the House", trata sobre un demonio, pero también sobre el poder destructivo del secretismo en las familias.

The Boogeyman: Tu Miedo es Real (2023) trata sobre una familia que llora la muerte de su madre y que, al principio, no cree a la hija cuando dice que hay un monstruo en su habitación. Pero lo hay: un monstruo que se alimenta del dolor de la familia.

El Legado del diablo (2018), protagonizada por Toni Collette, es una película verdaderamente retorcida sobre una familia, pero ha sido aclamada como el nuevo referente del cine de terror. Su historia ataca la esperanza utilizando las relaciones familiares fundamentales como instrumentos del mal.

3 Reconocen que el sexo tiene mucha importancia

DimaBerlin | Shutterstock

Al acabar con la vida de adolescentes que rompían tabúes, las películas slasher de los años 80 sacudieron la conciencia cultural sobre nuestra moral sexual, que acababa de relajarse. En el siglo XXI, las películas de terror plantean nuevas cuestiones éticas.

Obsesión (2026), protagonizada por Inde Navarrette, es una película sobre un chico que tiene miedo de decirle a la chica que le gusta que siente algo por ella, así que, en su lugar, se gana su corazón con un deseo mágico. El verdadero villano aquí es el hombre débil y egocéntrico que prefiere a una mujer sin autonomía, lo que implica la pornografía y la trata de personas, que van de la mano.

Está Detrás de Ti (2014) merece una mención porque causó un gran revuelo hace más de diez años al reconocer que los vínculos emocionales forjados por encuentros sexuales esporádicos nos persiguen de forma imparable, como las criaturas de la película.

4 Muestran cómo la cultura intenta abordar cuestiones religiosas

Las grandes películas de terror siempre han planteado cuestiones religiosas, desde Drácula hasta El exorcista. Nuestras nuevas grandes películas de terror también lo hacen.

Hereje (2024) es una película protagonizada por Hugh Grant sobre dos misioneros mormones que visitan la casa de un extremista antirreligioso que tiene planes horribles para ellos. La película trata a los misioneros con respeto y compasión, y a su torturador con desprecio.

La Vida de Chuck (2024), protagonizada por Tom Hiddleston, no es una película de terror, aunque tiene elementos de terror: muertes misteriosas y una sala de copulación cerrada con llave a la que no se debe entrar. No es perfecta, pero su metáfora central ilustra de forma magnífica la grandeza de la humanidad y la dignidad infinita de la persona humana.