León XIV invita a los fieles a no vivir su fe «en hostilidad» hacia el mundo

Durante su catequesis semanal, León XIV expreso que lograr una síntesis madura y responsable entre fe y cultura es indispensable para dar testimonio de la fe de manera creíble
León XIV exhortó a los católicos a no vivir "con espíritu de oposición u hostilidad" hacia la cultura, durante la audiencia general del 28 de octubre de 2026. Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa afirmó que la formación intelectual y cultural era una condición para dar testimonio de la fe "de manera creíble".
Este miércoles por la mañana, León XIV continuó su catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II, un acontecimiento de la década de 1960 que marcó un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia Católica y el mundo. Se centró en la relación entre la cultura y la fe cristiana, tal como se aborda en la constitución Gaudium et spes.