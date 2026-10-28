León XIV invita a los fieles a no vivir su fe «en hostilidad» hacia el mundo

Este miércoles por la mañana, León XIV continuó su catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II , un acontecimiento de la década de 1960 que marcó un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia Católica y el mundo. Se centró en la relación entre la cultura y la fe cristiana, tal como se aborda en la constitución Gaudium et spes.

León XIV exhortó a los católicos a no vivir "con espíritu de oposición u hostilidad" hacia la cultura, durante la audiencia general del 28 de octubre de 2026. Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa afirmó que la formación intelectual y cultural era una condición para dar testimonio de la fe "de manera creíble".

Durante su catequesis semanal, León XIV expreso que lograr una síntesis madura y responsable entre fe y cultura es indispensable para dar testimonio de la fe de manera creíble

La fe, explicó el Papa, no se identifica con ninguna cultura específica, sino que está "estrechamente ligada a la cultura en la que se encuentra inmersa". Está llamada a "encontrarse con la persona en su entorno, compuesto por palabras humanas, tradiciones, significado religioso, arte y poesía, pensamiento y ciencia", añadió, precisando que la Iglesia comprende "lo bueno, lo bello y lo verdadero" en todas las culturas.

El pontífice peruano-estadounidense exhortó entonces a los fieles a no vivir su fe "con espíritu de oposición u hostilidad hacia el mundo, la cultura y sus expresiones humanas". Expresó su convicción de que la cultura "es un bien en sí misma" y "un servicio prestado a la humanidad y al cumplimiento de su vocación en la tierra".

Para León XIV, lograr una síntesis madura y responsable entre fe y cultura es, además, indispensable para dar testimonio de la fe de manera creíble. Así, los creyentes no están exentos de una formación intelectual y cultural paciente. Su conocimiento humano y científico debe ir de la mano con el contenido de su fe, enfatizó, refiriéndose al progreso de la ciencia y el conocimiento, que plantea interrogantes cada vez más nuevos y profundos.