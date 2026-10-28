El beato Carlos de Austria rechazó la guerra y luchó por la paz

El beato Carlos de Austria se vio envuelto en la Primera Guerra Mundial e hizo todo lo que estuvo en su mano para intentar poner fin a los horrores de la guerra

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Cuando se trata de la guerra, algunos líderes políticos la ansían, mientras que otros hacen todo lo posible por ponerle fin. El beato Carlos de Austria fue un líder que hizo todo lo que estuvo en su mano para defender la paz, sin desear venganza ni poder, con el único objetivo de poner fin a la guerra que había estallado antes de que él sucediera al trono.

Su tío, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en 1914 en lo que se convirtió en el detonante de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, su tío abuelo, el emperador Francisco José, falleció en 1916, y el beato Carlos pasó a ser el siguiente en la línea de sucesión al trono.

Europa se encontraba en plena Primera Guerra Mundial y al beato Carlos se le había confiado una gran responsabilidad, ya que podía decidir el curso de la guerra. Su primer pensamiento fue trabajar por la paz.

Beato Carlos, el Pacificador

En su discurso de investidura, el beato Carlos dijo:

"Haré todo lo que esté en mi mano para acabar con los horrores y los sacrificios de la guerra lo antes posible y para devolver a mis pueblos las bendiciones de la paz, que tanto echan de menos".

Al principio intentó negociar en secreto la paz con Francia, pero las conversaciones fracasaron y la guerra siguió su curso.

Posteriormente, apoyó plenamente una iniciativa de paz presentada por el papa Benedicto XV. Deseaba que la guerra terminara, pero, por desgracia, los demás líderes europeos no la aceptaron y siguieron adelante.

San Juan Pablo II elogió el ejemplo del beato Carlos y su búsqueda de la paz durante su homilía de beatificación:

"A sus ojos, la guerra se presentaba como «algo espantoso». En medio del tumulto de la Primera Guerra Mundial, se esforzó por promover la iniciativa de paz de mi predecesor, Benedicto XV. Desde el principio, el emperador Carlos concibió su cargo como un servicio sagrado a su pueblo. Su principal preocupación era seguir la vocación cristiana a la santidad también en sus acciones políticas. Por esta razón, sus pensamientos se centraron en la asistencia social. ¡Que sea un ejemplo para todos nosotros, especialmente para quienes hoy en día tienen responsabilidades políticas en Europa!"

Al final, el emperador Carlos fue exiliado tras el fin de la Primera Guerra Mundial, ya que otros líderes políticos lo veían a él y a su imperio como una amenaza, en lugar de reconocer su sincera búsqueda de la paz.