Cada día que pasa nos acercamos más a la eternidad

En el afán de prolongar la juventud, el ser humano no recapacita sobre la realidad que lo envuelve: cada día se acerca más al momento de entregar su alma a Dios

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

No podemos retrasar nuestro fin. Cuando amanecemos vivos es una oportunidad más para aprovechar el día y ofrecerlo a Dios. Sin embargo, para muchas personas se ha convertido en una carrera por prolongar la juventud.

La vida no es estática

Sin embargo, si analizáramos seriamente la realidad, entenderíamos que lo que se prolonga es la vejez. No es posible regresar en el tiempo y estacionarnos en los veinte años. La vida sigue su curso y no permanece estática.

Porque si pensamos que, por muchos tratamientos que nos apliquemos, que preparemos comida saludable, hagamos ejercicio y nos prodiguemos todo tipo de cuidados corporales, el tiempo pasa inexorablemente y el cuerpo envejece. Un estómago de cincuenta años no puede consumir los mismos alimentos que uno de veinticinco.

Somos efímeros

Aunque viviéramos cien años, moriremos. Y pensamos en ello cada vez que cumplimos años, porque entendemos que la juventud ha quedado atrás. Este sentimiento lo alberga el ser humano desde siempre. El autor del Salmo 39 reflexiona en este sentido:

«Señor, dame a conocer mi fin

y cuál es la medida de mis años,

para que comprenda lo caduco que soy». Me concediste un palmo de vida,

mis días son nada ante ti;

el hombre no dura más que un soplo,

el hombre pasa como una sombra,

por un soplo se afana,

atesora sin saber para quién (Salmo 39, 5-7).

Enfócate en lo que verdaderamente importa

Plantados en esta verdad, venga la reflexión: la eternidad se acerca a nosotros cada día que pasa. Por eso, pregúntate: ¿Cómo quieres llegar? Claro que no está mal que cuidemos de nosotros, el Espíritu Santo ha hecho su morada en nosotros, así es que este cuerpo es su santuario.

Pero no es todo. El alma también necesita ejercicio, alimento y cuidados. Jesús nos dio la receta: oración, Eucaristía, obras de misericordia.

Porque hay que ejercitar las virtudes teologales, incrementar los dones que el Señor nos ha regalado poniéndolos al servicio de los hermanos, cultivando el campo de nuestra relación con Dios con los sacramentos, deshierbando la siembra con la Confesión y la entrega en el apostolado para que otros crean en Jesús y su evangelio.

La carrera hacia el cielo

Por eso, no enfoquemos nuestros esfuerzos en alcanzar desesperadamente la eterna juventud. Corramos, mas bien, la carrera de la que hablaba san Pablo: