Misas, homenajes y visitas... tras someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, el pontífice, de 71 años, ha retomado sus actividades habituales y la Santa Sede ha publicado su agenda para noviembre y diciembre
El Papa León XIV conmemorará a los difuntos en el Cementerio del Verano en Roma, celebrará el 400 aniversario de la Basílica de San Pedro y observará la tradición del 8 de diciembre en la ciudad de Roma. Esta información fue publicada por la Santa Sede el 27 de octubre de 2026 en su calendario de celebraciones para las próximas semanas.
Como ya hizo el año pasado, el 2 de noviembre, León XIV visitará el extenso cementerio de Verano, que abarca 83 hectáreas al este de Roma. En este día dedicado a la oración por los difuntos entre los cristianos —el día después del Día de Todos los Santos— conmemorará a los difuntos celebrando allí una misa a las 16:00 horas.