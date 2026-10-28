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Agenda del Papa: además de su viaje, estas son sus próximas actividades

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Pope Leo XIV arriving to pay a tribute to the unmarked graves of shipwreck victims at the cemetery during a one day visit to Lampedusa island, south of Sicily.

Crédito: Photo by VATICAN MEDIA / AFP

This photograph taken and released by The Vatican Media office on July 4, 2026 shows Pope Leo XIV arriving to pay a tribute to the unmarked graves of shipwreck victims at the cemetery during a one day visit to Lampedusa island, south of Sicily. (Photo by VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Misas, homenajes y visitas... tras someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, el pontífice, de 71 años, ha retomado sus actividades habituales y la Santa Sede ha publicado su agenda para noviembre y diciembre

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El Papa León XIV conmemorará a los difuntos en el Cementerio del Verano en Roma, celebrará el 400 aniversario de la Basílica de San Pedro y observará la tradición del 8 de diciembre en la ciudad de Roma. Esta información fue publicada por la Santa Sede el 27 de octubre de 2026 en su calendario de celebraciones para las próximas semanas.

Como ya hizo el año pasado, el 2 de noviembre, León XIV visitará el extenso cementerio de Verano, que abarca 83 hectáreas al este de Roma. En este día dedicado a la oración por los difuntos entre los cristianos —el día después del Día de Todos los Santos— conmemorará a los difuntos celebrando allí una misa a las 16:00 horas.