Como ya hizo el año pasado, el 2 de noviembre , León XIV visitará el extenso cementerio de Verano, que abarca 83 hectáreas al este de Roma. En este día dedicado a la oración por los difuntos entre los cristianos —el día después del Día de Todos los Santos— conmemorará a los difuntos celebrando allí una misa a las 16:00 horas.

El Papa León XIV conmemorará a los difuntos en el Cementerio del Verano en Roma , celebrará el 400 aniversario de la Basílica de San Pedro y observará la tradición del 8 de diciembre en la ciudad de Roma. Esta información fue publicada por la Santa Sede el 27 de octubre de 2026 en su calendario de celebraciones para las próximas semanas.

Misas, homenajes y visitas... tras someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, el pontífice, de 71 años, ha retomado sus actividades habituales y la Santa Sede ha publicado su agenda para noviembre y diciembre

El 5 de noviembre, víspera de su partida hacia Sudamérica (del 6 al 17 de noviembre), el jefe de la Iglesia Católica presidirá una misa a las 9 de la mañana en la Basílica de San Pedro por los cardenales y obispos del mundo que han fallecido durante el último año.

Luego, tras su largo viaje de 13 días a Uruguay, Argentina y Perú, el Papa participará en las festividades del 18 de noviembre para conmemorar el 400 aniversario de la dedicación —o inauguración— de la Basílica de San Pedro (18 de noviembre de 1626). Presidirá la misa a las 17:00 horas en la Basílica Vaticana. Cabe destacar que, según el sitio web de la Prefectura de la Casa Pontificia, la audiencia general programada para ese mismo día se mantiene.

El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción y día festivo en Roma, León XIV participará una vez más en la tradición de rendir homenaje a la Virgen María, tan venerada por el pueblo romano. A las 16:00 horas, acudirá a la Plaza de España para rendir un pésame al pie de la estatua de la Virgen, situada sobre una columna de más de 11 metros de altura. Es costumbre que los habitantes de la ciudad acudan a depositar coronas de flores durante todo el día.