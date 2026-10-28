Accidente de trenes en Toledo: la Iglesia acompaña el dolor

En España, al menos 68 personas perdieron la vida tras un accidente de tren en Toledo. El número de heridos ya supera los 50 y los cuerpos de emergencia continúan laborando en el lugar del siniestro. Ante esta tragedia, la Iglesia brinda consuelo

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El miércoles 28 de octubre ocurrió un grave accidente en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, donde dos trenes de alta velocidad chocaron entre sí. El accidente ocurrió alrededor de las 08:54 horas, entre trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Uno de los trenes viajaba con 378 pasajeros, y el segundo con 174, incluido un bebé.

Esta tragedia ocurre menos de un año después del accidente ferroviario en Andalucía, donde 46 personas murieron por la colisión de dos trenes de alta velocidad el 18 de enero.

La voz de la Iglesia

Ante la tragedia, la Iglesia en España ha llamado a la oración y ofrecido consuelo a los familiares de las víctimas.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) emitió un comunicado en donde expresó sus condolencias y aseguró su oración por los afectados.

Además, pidió que, en las celebraciones de la comunidad cristiana, se haga oración por las víctimas y sus familias, “para que, bajo la intercesión de la Virgen María, Consuelo de los afligidos y Reina de la paz, el Señor les conceda el don de la Vida a las víctimas y esperanza a las familias y afectados”. Asimismo, encomendó a los cuerpos de emergencia que atienden a los heridos y acompañan a los familiares.

En otro comunicado oficial, la arquidiócesis de Toledo expresó que, en unión con la la parroquia de Urda, la parroquia de Los Yébenes y Cáritas Diocesana de Toledo, se pone a disposición de todas las personas afectadas y de sus familias para ofrecerles la ayuda, el acompañamiento y el apoyo que puedan necesitar en estos difíciles momentos”.

El Cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, afirmó seguir con “profundo pesar” la información sobre el accidente. “Rezamos por el eterno descanso de las víctimas, por la recuperación de los heridos, por sus familias y por quienes se entregan en las labores de asistencia”, escribió en X.

Mons. Arguello, arzobispo de Valladolid, reconoció que la tragedia “se ha cruzado de nuevo por la via de nuestra existencia. La realidad inexorable de la cruz en forma de estructuras, responsabilidades personales e institucionales, límite humano y misterio del mal nos invita a mirar a la Vera Cruz del Cristo de Urda, llorar y orar”.