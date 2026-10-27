“Ser artista es parte de la herencia de nuestro creador” entrevista con Ale Pinto

Ale Pinto reconoce una lógica: todo lo que fue creado es porque alguna vez fue imaginado y, si ella es capaz de imaginar, significa que también es capaz de crear. Es allí donde encuentra su semejanza con Dios.

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Ale es artista visual, directora y narradora salvadoreña. En su charla “Creatividad, herencia de Dios creador” reflexiona sobre el pasaje bíblico de la zarza ardiente: como ella lo percibe, ver una zarza ardiendo en medio del desierto era algo ordinario —debido al clima—, lo extraordinario era que Moisés lo notara y se sorprendiera.

En entrevista con Aleteia nos cuenta cómo, a través de la gracia de la mirada, es capaz de conectar con las historias de los demás y “descalzarse” ante el valor de lo cotidiano.

Desde pequeña tuviste una sensibilidad en tu manera de mirar el mundo ¿Cuál es tu recuerdo más significativo?

Lo he pensado muchísimo en esta etapa de mi vida, de hecho, hace poco hice un ejercicio llamado cartografías creativas: parte de la idea de que nuestro atractivo creativo usualmente es una suma de todos aquellos estímulos creativos que tuvimos de chiquitos. En mi caso, creo que es así.

Pienso en la casa donde crecí, muy cerca de una mamá que estaba estudiando arquitectura y tenía que ocupar mucho sus manos para hacer maquetas de manera análoga. Recuerdo que me cautivaba muchísimo.

Fui, y soy, extremadamente visual. Mi primera cámara fue de rollo y, después, de adolescente me regalaron una cámara digital, desde entonces me gustaba ver las fotos que había tomado. Creo que siempre he tenido afán por el proceso de la búsqueda de la foto, de algo que resuena en mi interior y después compartirla.

Entonces, a pesar de que yo había regresado (después de estudiar comunicación visual) a un ambiente donde tal vez no iba a poder desenvolverme como originalmente pensaba, nunca he entrado a un trabajo donde no llevo la cámara, siempre lo hice por algo que genuinamente disfruto.

Courtesy of Alejandra Pinto

¿Cómo eliges las historias que quieres contar?

Hay emociones que se repiten o me atraen. Durante la pandemia me pegó mucho el tema de la memoria colectiva, sobre cómo recordamos. Yo creo que la memoria dignifica mucho, y tiene poder porque depende de cómo optamos por mirar algo.

La fotografía conecta con eso porque creó un antes y un después en la manera en que percibimos el tiempo, la memoria y los recuerdos. Tal vez, para nosotros es un medio sumamente común, pero las primeras fotos impresas empezaron a principios del siglo pasado.

Por eso me encanta la fotografía de registro, de las cosas más cotidianas y ordinarias. Una vez estaba atrás de un teatro en El Salvador, era un lugar sumamente sucio y extraño, pero había una luz preciosa y me pareció que captaba la esencia.

Se me ocurrió empezar a hacer videos en lugares así, llamé a una amiga bailarina, la grabé y desde ese entonces me gusta mucho sumar eso: cómo la vida humana interviene en este tipo de espacios. Eventualmente se convirtió en mi proyecto Casa Carmen.

¿Por qué consideras que es importante la imaginación?

Es cierto que en el mundo católico estos temas son secundarios, yo crecí en un entorno donde el arte se veía como un medio catequético, como algo que “sirve para”, y se encerraba ahí.

Pero, pensemos que por el simple hecho de imaginar, se pudo crear algo. A mí ese salto se me hace una experiencia bien trascendental, es parte de nuestros dotes poder imaginar algo y traerlo a la vida para que otras personas puedan imaginar contigo, es muy bello y precioso.

Hay mucho en la imaginación, estereotípicamente, que se puede conectar con el ocio y el aburrimiento, rompe con la visión utilitaria de que somos productivos y, entonces, la apagamos.