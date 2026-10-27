¿Por qué el cristiano debe ejercer siempre la amabilidad?

No es una opción, para el cristiano la amabilidad debe ser una forma de vida porque es un mandato de Jesús, por eso hay que practicarla con gusto diariamente

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

La amabilidad es una cualidad que se agradece en el alma a la persona que la ejerce, sobre todo cuando el ambiente en el que nos desenvolvemos es hostil. Cada uno debe tener experiencias propias, indudablemente.

Sin embargo, para algunos parecerá extraño que se relacione esta "habilidad blanda" -o "soft skill", como ahora la llaman los entrenadores en desarrollo humano y organizacional-, con el cristianismo. No obstante, fue nuestro Señor Jesucristo quien la integró al perfil del cristiano practicante desde que enseñó a los Apóstoles.

Un rasgo de la personalidad del cristiano auténtico

Aunque en la práctica todos sabemos distinguir a una persona amable, no está de más que busquemos su significado en el diccionario:

Amabilidad: cualidad de amable. Del lat.amabĭlitas. Y amable es: Digno de ser amado.

Además, tiene innumerables sinónimos: afable, complaciente, afectuoso, agradable, cordial, cortés, atento, benévolo, tratable, encantador, simpático, cariñoso, empático...

El portal Concepto define la amabilidad como "la disposición a tratar a los demás con respeto, afecto y consideración. Implica actuar con cortesía, atención y voluntad de ayudar, sin buscar un beneficio personal.

¿Te suena a cristianismo? ¡Por supuesto que sí!, y, por cierto, a un auténtico seguidor de Cristo.

El mandato del Señor Jesucristo a sus seguidores

Entonces podemos asegurar que no es un invento de la Iglesia, fue Jesús durante la Última Cena cuando dejó este mandamiento del amor para sus discípulos:

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros» (Jn 13, 34-36).

Serlena Bessonova

La firma de autenticidad

Por lo tanto, queda claro que para los cristianos no es una opción la amabilidad. Es una orden, porque solo de este modo el mundo creerá que los bautizados somos hijos de Dios, porque el amor es la firma que certifica la autenticidad de la fe que profesamos en nuestro Señor Jesucristo.

La Iglesia primitiva lo entendió perfectamente, por eso compartían lo que tenían y se trataban con cariño, como leemos en los Hechos de los Apóstoles:

El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba (Hch 4, 32-35).