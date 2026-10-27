Perimenopausia: las señales que muchas mujeres no reconocen

¿Sabías que la menopausia dura solo un día? Aunque sus síntomas empiezan años antes y otros permanecen, una ginecóloga especialista en menopausia lo explica

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Si has tenido una sensación de cansancio repentino, irritabilidad, calor intenso -aún cuando hace frío- y tu ciclo ya no es el mismo de antes quizás podría estar entrando a la etapa de la perimenopausia.

“La menopausia es un único día en la vida de la mujer que se diagnostica de forma retroactiva al cumplirse exactamente 12 meses consecutivos sin menstruar”. Así lo detalló la Dra. Bertha Alicia Del Toro, ginecóloga obstetra con especialidad en menopausia, quien además señaló la importancia de hablar del tema y de reconocer que “el periodo de transición a la menopausia abarca la perimenopausia, junto con ese año posterior, hasta confirmar el diagnóstico con un médico”.

Aunque es un proceso natural del cuerpo humano, la experta enfatiza en que también es una etapa que genera dudas y cambios intermitentes, por lo que debe tratarse con los cuidados debidos y siempre de la mano de un médico especialista; y si la paciente lo requiere, también de un terapeuta.

¿Qué es la perimenopausia?

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Del Toro señala que, en promedio, la mujer latina llega a la menopausia entre los 48 a 53 años. Sin embargo, los síntomas comienzan hasta entre tres y cinco años antes. Este es el periodo conocido como "perimenopausia".

¿Cómo sé si estoy en pre, menopausia o post?

Si la mujer continua menstruando, aunque sea de manera irregular, los profesionales de la salud buscarán diferentes síntomas, de los cuales, estos son los más comunes:

Bochorno recurrentes Escalofríos Insomnio Sequedad en cabello y piel Falta de lívido Dolores articulates Sequedad y dolor vaginal Infecciones vaginales Más predisposición a infecciones de en la vejiga Incontinencia urinaria Falta de memoria o neblinas mentales

Y ahora… ¿Qué puedo hacer?

La doctora Bertha del Toro, comparte algunos consejos que toda mujer debe considerar a partir de los 40, para que la transición hacia la menopausia sea más llevadera.

1 Llevar un registro

Es necesario llevar un registro del ciclo menstrual en una libreta, independientemente de la edad, en donde se puedan anotar cambios, síntomas y otros datos relevantes, con el fin de obtener un registro exacto del ciclo. Esto es especialmente importante para corroborar que han pasado 12 meses desde la última menstruación.

2 Realizar un chequeo médico anual

La doctora Bertha Alicia explica que los chequeos anuales -para quienes están alrededor de los cuarenta años- comprenden la revisión del útero, ovarios, mamas, colesterol, triglicéridos, peso, resistencia a la insulina, tiroides y niveles de vitamina.

3 Cambia tu estilo de vida

Chay_Tee | shutterstock

Un estilo de vida saludable puede hacer la diferencia cuando aparezca el periodo de transición a la menopausia; por lo tanto, la especialista recomienda que, a partir de los 40 años, garanticen una buena masa muscular, rutinas de ejercicio, alimentación adecuada y mantenimiento de un peso ideal para mitigar problemas metabólicos como colesterol alto, triglicéridos elevados, resistencia a la insulina y obesidad.

4 Comenzar un tratamiento de la mano del médico

Es necesario acudir a la valoración de un médico especialista quien determinará el método más apropiado para ayudar a la paciente a transitar la menopausia.

Uno de los más comunes es la terapia de reemplazo hormonal, la cual se inicia durante los primeros años de la transición a la menopausia o en los primeros cinco años de postmenopausia para prevenir riesgos cardiovasculares por acumulación de grasa arterial, estableciendo un límite de diez años tras la postmenopausia o los sesenta años de edad.