La Virgen María salvó a San Antonio María Claret de ahogarse

San Antonio María Claret no sabía nadar y fue arrastrado mar adentro, sin que hubiera nadie en la orilla que pudiera salvarlo

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Todos los santos sentían una profunda devoción por la Santísima Virgen, a quien invocaban en cada una de sus necesidades, confiando en ella para recibir protección y ayuda. No solo confiaban en ella para sus necesidades cotidianas, sino también cuando más la necesitaban.

Tal fue el caso de la vida de San Antonio María Claret, antiguo arzobispo de Cuba y un hombre que amaba profundamente a la Virgen María. Recurría a ella con frecuencia en sus oraciones y, en ocasiones, clamaba a ella cuando se encontraba en peligro.

Salvado de ahogarse

En su autobiografía, San Antonio relata una experiencia angustiosa que vivió mientras paseaba por la orilla del mar:

Como había estado trabajando muy duro, no me encontraba muy bien durante el verano. Empecé a perder todo el apetito, y el único alivio que encontraba era bajar al mar, meterme en el agua y beber unas gotas de agua salada. Un día, mientras caminaba por la playa de camino al "mar viejo", al otro lado de La Barceloneta, una ola enorme me envolvió de repente y me arrastró mar adentro.

Cualquiera que haya vivido una situación similar sabe lo indefenso que debió de sentirse, sobre todo porque no sabía nadar.

Ante la posibilidad de ahogarse, San Antonio recurrió a la única persona que sabía que podía salvarlo:

"En un instante me di cuenta de que estaba lejos de la orilla y me sorprendió ver que flotaba en la superficie, aunque no sabía nadar. Invoqué a la Santísima Virgen y me encontré en la orilla sin haber tragado ni una gota de agua".

Sin duda, fue un milagro extraordinario, uno que nunca olvidó.

Cuando San Antonio invocó a la Virgen María, lo hizo en el marco de una relación que ya existía entre ambos. Tenía plena confianza en que ella le salvaría y puso su vida en sus manos.