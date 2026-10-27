«Hay que atreverse a adentrarse en lo desconocido para descubrirse»

Alban Pellegrin, aventurero y exconcursante del programa “Koh-Lanta”, recorrió en el otoño de 2025 más de 3,000 kilómetros a través de Francia, contando cada noche con la hospitalidad de desconocidos. Un reto deportivo y humano, emprendido en homenaje a su madre, quien falleció de cáncer de pulmón en 2023

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72 maratones en 72 días, más de 3,000 kilómetros recorridos por toda Francia, con una sola certeza: nunca saber dónde dormiría por la noche. Este es el desafío extraordinario que asumió en el otoño de 2025 Alban Pellegrin, de 39 años, aventurero y exconcursante de Koh-Lanta.

Al llamar cada noche a la puerta de desconocidos para pedirles alojamiento y comida, convirtió esta aventura en un homenaje a su madre, quien falleció de cáncer de pulmón en 2023. De este viaje, marcado por los encuentros, la solidaridad y la superación personal, surgió un libro, J’ai couru chez vous, publicado el 14 de octubre por la editorial Flammarion. Una experiencia profundamente humana, pero también espiritual, que nos cuenta a Aleteia.

Aleteia: En el otoño de 2025, te propusiste un reto extraordinario: correr 72 maratones en 72 días, atravesando Francia, y dormir en casas de lugareños. ¿Cómo surgió esta idea?

Hugo Lorentz/Alban Pellegrin

Alban Pellegrin: Cada aventura se nutre de las que la han precedido y de las experiencias que hemos tenido la suerte de vivir. En mi caso, tuve la oportunidad de participar en la famosa Isla tailandesa Koh-Lanta en 2015 y en 2018, antes de realizar los documentales titulados Amateurs, en los que mostraba una cultura a través de su deporte nacional, especialmente en Tailandia y en Senegal. A lo largo de estas experiencias, sentí la necesidad de crear mi propia aventura, una aventura que se pareciera a mí.

Así surgió la idea de una vuelta a Francia con un propósito, que conectara los cuatro puntos cardinales del país a través de un reto un poco loco: correr 72 maratones en 72 días. Pero este reto deportivo se transformó rápidamente en una verdadera aventura humana, con el deseo de salir al encuentro de los demás. Estoy convencido de que, para aprender a conocerse a uno mismo, primero hay que descubrir a los demás.

Con este espíritu emprendí esta larga y hermosa introspección. Esta aventura también tenía una dimensión más personal, relacionada con la muerte de mi mamá, quien falleció de cáncer de pulmón hace unos años. La pérdida de una mamá genera profundos cuestionamientos internos. Caminar, correr y el contacto con la naturaleza me parecieron medios privilegiados para intentar responder a esas preguntas. Por eso decidí asociar a este reto a la Fundación del Souffle, que lucha contra las enfermedades respiratorias, en particular el cáncer de pulmón, la fibrosis quística, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Se abrió una colecta el día de mi partida y, al finalizar esta aventura, se lograron recaudar 32 000 euros para la fundación.

Más de 3,000 kilómetros recorridos, decenas de miles de metros de desnivel, un promedio de casi 45 kilómetros por día… ¿Cómo aguanta el cuerpo una prueba así?

Para que el cuerpo pueda aguantar una prueba así, ante todo hay que tener paciencia. El hombre, con H mayúscula, es el animal más resistente del mundo. Pero hay que darle tiempo para adaptarse. Los dolores que padecen algunos corredores, como el síndrome del limpiaparabrisas o del tensor de la fascia lata (TFL), suelen aparecer cuando exigen demasiado a su cuerpo después de una semana agotadora o una noche en la que se ha bebido un poco de más. Sin embargo, lo ideal sería correr cuando uno está en forma y saber descansar cuando sea necesario.

El cuerpo humano debe acostumbrarse gradualmente a una sucesión de esfuerzos e impactos, pues no hay que olvidar que correr, al igual que caminar, impone importantes exigencias físicas. Como me repetía mi fisioterapeuta: "Si tu cuerpo logra aguantar los primeros 10 a 15 días, seguramente podrás llegar hasta el final, porque el cuerpo es como una esponja, va acumulando". Durante esta aventura, obviamente sentí dolores. Pero es fundamental saber distinguirlos de las lesiones reales, que sí pueden poner en riesgo la continuación del reto.

Hugo Lorentz/Alban Pellegrin

¿Hubo algún momento en el que realmente pensaste que no podrías llegar hasta el final?

Es cuando aparecen los dolores que la duda empieza a aparecer. Pero tuve la suerte de contar con un entorno de apoyo excepcional. Cada vez que sentía un dolor, me encontraba con un fisioterapeuta, un osteópata o simplemente con personas que me brindaban sus consejos, su apoyo y, sobre todo, mucho cariño. Esa presencia humana fue invaluable y me permitió seguir adelante con mi aventura a pesar de las dificultades.

"He descubierto una Francia de los pueblos, una Francia de las regiones, pero también una Francia gastronómica. Tantos encuentros y descubrimientos que me llevan a decir que, a pesar de las dificultades que atraviesa nuestro país y de las inquietudes que estas generan, aún quedan tantas cosas hermosas por vivir y por las que tener esperanza en el futuro".

A lo largo de tu viaje, los kilómetros parecen finalmente desvanecerse ante los encuentros. Cuentas sobre una inmensa cadena de solidaridad, confidencias a veces muy íntimas, desconocidos que te abren su puerta. ¿Qué te enseñó esta aventura?

Esta aventura me ha enseñado que hay mucha más bondad de lo que uno se imagina. Amigos que regresaban de viajes por Asia o América Latina a menudo me contaban cuánta generosidad mostraban los habitantes de esos países, a pesar de los escasos recursos con los que cuentan. Simplemente quiero recordar que también en Francia hay personas que, tengan mucho o poco, dan igual de mucho.

Quizás la única diferencia tenga que ver con una cuestión de puertas. En algunos países de Asia o de América Latina, los intercambios parecen más espontáneos: las sonrisas, las miradas y los rostros se nos ofrecen de inmediato. En Francia, en el clima a veces sombrío que atravesamos, existen más barreras. Hay que atreverse a tocar las puertas y descubrir lo que se esconde detrás.