En 18 países, la persecución de los cristianos empeora

Aproximadamente 220 millones de cristianos en todo el mundo están directamente expuestos a la persecución

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Un nuevo informe de la organización benéfica pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), que sigue de cerca la persecución de los cristianos en todo el mundo, constató que desde mediados de 2024 hasta junio de este año, las condiciones para los cristianos empeoraron en casi el 56% de los 18 países examinados; ninguno registró una mejora general.

El informe concluye que la violencia extremista, los gobiernos autoritarios y el nacionalismo religioso están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las comunidades cristianas, mientras que los conflictos están obligando a muchos a abandonar sus hogares en algunas partes de África y Asia.

El informe, titulado "¿Perseguidos y olvidados? Un informe sobre los cristianos oprimidos por su fe 2024-2026", abarca el período de agosto de 2024 a junio de 2026. Examina los países donde las violaciones de la libertad religiosa que afectan a los cristianos se consideran particularmente preocupantes. En muchos casos, la persecución se intensificó en regiones específicas en lugar de a nivel nacional.

Según las últimas cifras de la ACN, 413 millones de cristianos viven en países donde se producen graves violaciones de la libertad religiosa. Aproximadamente 220 millones de cristianos en todo el mundo están directamente expuestos a la persecución.

El informe identifica el desplazamiento como una preocupación importante. Los cristianos forman parte de un éxodo más amplio de personas expulsadas de sus hogares por conflictos en África y Asia, algunos de ellos por motivos religiosos. Tan solo en Nigeria, millones de cristianos se encuentran entre los desplazados internos.

Ayuda a la Iglesia Necesitada es la misma organización que patrocina la "Semana Roja" anual: con esta iniciativa, edificios de todo el mundo se iluminan con luces rojas como muestra de apoyo a quienes sufren persecución. El evento de este año está programado del 15 al 22 de noviembre.

África afectada por el terrorismo

La persistente violencia extremista en algunas zonas del África subsahariana suscita preocupación ante la posibilidad de que el desplazamiento forzado provoque cambios duraderos en la composición religiosa de las regiones afectadas. Los grupos militantes islamistas han extendido su influencia a amplias zonas del continente, y seis de los diez países más afectados por el terrorismo, según el Índice Global de Terrorismo de 2026, se encuentran en África, de acuerdo con los datos citados en el informe.

En Cabo Delgado, al norte de Mozambique, una insurgencia islamista ha devastado comunidades desde 2017. Informes citados por ACN indican que más de 2.000 cristianos han sido asesinados en ataques que han incluido decapitaciones, secuestros y la destrucción de iglesias y viviendas.

En Burkina Faso y Malí, donde el informe indica que grupos islamistas controlan u operan en gran parte del territorio, algunas comunidades cristianas se han visto obligadas a adoptar la vestimenta y los códigos sociales islámicos. Otras han sufrido asesinatos y desplazamientos forzosos.

El caso atípico estadounidense: Nicaragua

En otros lugares, la presión adopta una forma distinta. En Irán, las detenciones de cristianos casi se duplicaron en un período de 12 meses, según el informe. En Nicaragua, el enfrentamiento del gobierno con la Iglesia Católica ha continuado, lo que ha provocado la detención y el exilio de clérigos, restricciones a las ordenaciones y la confiscación de instituciones eclesiásticas. Las autoridades también han impedido la entrada al país a personas que portan Biblias

Nacionalismo

Un tercer patrón identificado por el estudio es la creciente influencia del nacionalismo religioso, especialmente en algunas partes de Asia. En India, se registraron más de 700 incidentes de violencia anticristiana en 2025. El informe vincula este aumento con la creciente hostilidad social y la expansión de las llamadas leyes anti-conversión, que, según las organizaciones cristianas, se utilizan cada vez más para reprimir a las comunidades minoritarias.

No es solo una cuestión religiosa