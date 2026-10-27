Asís: «No existe la guerra santa: solo la paz es santa»

En referencia al primer Encuentro de Asís, organizado por Juan Pablo II hace exactamente 40 años, León XIV destacó el "vínculo intrínseco" que "une una auténtica actitud religiosa con una profunda sensibilidad por la paz" en un mensaje de video transmitido con motivo de la ceremonia de clausura de este evento que promovía la paz.

"No existe la guerra santa: solo la paz es santa", exclamó León XIV en un mensaje de video a los participantes del Encuentro de Asís el 27 de octubre de 2026. El pontífice estadounidense, ausente por recomendación de sus médicos dos semanas después de su operación de pulmón, estableció un paralelismo entre el contexto de la "Guerra Fría" en el que Juan Pablo II organizó este primer encuentro interreligioso hace exactamente 40 años, y la situación actual en la que "estamos presenciando una preocupante rehabilitación de la guerra", en sus palabras.

El Papa León XIV expresó en un video mensaje: "Estamos presenciando una inquietante rehabilitación de la guerra como instrumento de la política internacional"

El Papa expresó su decepción por no poder estar presente: "Me hubiera gustado estar entre ustedes, cerca de la tumba de San Francisco, en este importante aniversario". León XIV había planeado inicialmente asistir al evento en persona, pero sus médicos desaconsejaron realizar un viaje en helicóptero a la ciudad de Asís, ubicada a poco menos de 200 km de Roma.

"Encuentro consuelo en el largo y fiel camino recorrido a lo largo de estos años, que ha dado muchos frutos", expresó, agradeciendo a los organizadores del evento. Organizado por la Comunidad de Sant'Egidio, este encuentro reúne a 384 representantes de religiones de todo el mundo y ofrece un momento de oración por la paz mundial.

Un llamamiento a "rechazar la legitimación religiosa de la guerra"

El Papa estableció un paralelismo entre el contexto de la Guerra Fría, en el que Juan Pablo II organizó el primer Encuentro de Asís, y la situación actual, donde "estamos presenciando una inquietante rehabilitación de la guerra como instrumento de la política internacional". De este modo, denunció una traición "a la memoria del siglo XX", marcada por las guerras y la "masacre sin sentido de millones de vidas humanas".

"Precisamente en estos tiempos de cultura del poder es necesario cultivar el espíritu de Asís", declaró el jefe de la Iglesia Católica, haciendo un llamamiento al "rechazo de la justificación religiosa de la guerra". Haciendo especial hincapié en este punto, León XIV afirmó que "la guerra jamás puede librarse en nombre de Dios". "No existe la guerra santa: solo la paz es santa", insistió.