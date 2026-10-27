Asís: «No existe la guerra santa: solo la paz es santa»

El Papa León XIV expresó en un video mensaje: "Estamos presenciando una inquietante rehabilitación de la guerra como instrumento de la política internacional"
"No existe la guerra santa: solo la paz es santa", exclamó León XIV en un mensaje de video a los participantes del Encuentro de Asís el 27 de octubre de 2026. El pontífice estadounidense, ausente por recomendación de sus médicos dos semanas después de su operación de pulmón, estableció un paralelismo entre el contexto de la "Guerra Fría" en el que Juan Pablo II organizó este primer encuentro interreligioso hace exactamente 40 años, y la situación actual en la que "estamos presenciando una preocupante rehabilitación de la guerra", en sus palabras.
En referencia al primer Encuentro de Asís, organizado por Juan Pablo II hace exactamente 40 años, León XIV destacó el "vínculo intrínseco" que "une una auténtica actitud religiosa con una profunda sensibilidad por la paz" en un mensaje de video transmitido con motivo de la ceremonia de clausura de este evento que promovía la paz.