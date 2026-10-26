Un misionero en Perú y una laica argentina podrían subir a los altares

Este fin de semana, Roma reconoció las virtudes heroicas de un obispo misionero en Perú y otros cinco siervos de Dios, entre ellos, una mujer laica perteneciente al Movimiento de los Focolares
La Iglesia Católica publicó seis nuevos decretos el 24 de octubre de 2026, impulsando notablemente las causas de canonización de dos obispos misioneros. Roma también reconoció las virtudes heroicas de dos sacerdotes italianos: un fraile capuchino discípulo del Padre Pío y una laica consagrada de Argentina.
Durante una audiencia concedida este sábado al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, León XIV aprobó la publicación de seis decretos que reconocen las virtudes heroicas de Siervos de Dios. Para cada uno de ellos, será necesario el reconocimiento posterior de un milagro para poder considerar su beatificación, último paso previo a la canonización.