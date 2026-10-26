Un misionero en Perú y una laica argentina podrían subir a los altares

Durante una audiencia concedida este sábado al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, León XIV aprobó la publicación de seis decretos que reconocen las virtudes heroicas de Siervos de Dios. Para cada uno de ellos, será necesario el reconocimiento posterior de un milagro para poder considerar su beatificación, último paso previo a la canonización.

La Iglesia Católica publicó seis nuevos decretos el 24 de octubre de 2026, impulsando notablemente las causas de canonización de dos obispos misioneros. Roma también reconoció las virtudes heroicas de dos sacerdotes italianos: un fraile capuchino discípulo del Padre Pío y una laica consagrada de Argentina.

Este fin de semana, Roma reconoció las virtudes heroicas de un obispo misionero en Perú y otros cinco siervos de Dios, entre ellos, una mujer laica perteneciente al Movimiento de los Focolares

La Iglesia Católica ha reconocido así las virtudes heroicas del obispo Friedrich Kaiser Depel, obispo alemán y misionero de larga trayectoria en Perú. Nacido en 1903, fue miembro de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, donde fue ordenado sacerdote en 1932. Enviado como misionero a Perú en 1939, se convirtió en el primer prelado de la prelatura territorial de Caraveli, en el sur del país andino.

En este territorio remoto, el hombre que recibió el título de obispo en 1963 encontró pocos sacerdotes y ninguna monja. Por ello, se propuso fundar allí una congregación religiosa femenina: las Hermanas Misioneras del Salvador, Maestro y Redentor. Participante en el Concilio Vaticano II, había solicitado el envío de sacerdotes "donde no los hay". Falleció en 1993 en Perú.

Un obispo misionero en la India

Entre los nuevos decretos, la Iglesia Católica reconoce las virtudes heroicas del obispo Oreste Marengo, miembro de los Salesianos de Don Bosco. Este italiano, nacido en 1906 en Piamonte, pasó la mayor parte de su vida en la India, donde fue obispo de Diburugarh de 1951 a 1964, de Tezpur de 1964 a 1969 y, posteriormente, administrador apostólico de Tura hasta 1979.

Fue en esta ciudad del este de la India donde falleció en 1998. Como ferviente evangelista, estaba muy comprometido con brindar la mejor educación posible en las regiones donde desarrolló su ministerio.

Al firmar estos decretos, León XIV también impulsó la causa de Domenico Pogliani, un sacerdote italiano nacido en 1838 y fallecido en 1921. En 1896, fundó el Instituto de la Sagrada Familia, una organización benéfica dedicada al cuidado de los pobres y necesitados. Esta labor caritativa sigue activa hoy en día en el norte de Italia.

El Papa reconoció las virtudes heroicas de Alessandro Vitetti, un sacerdote italiano nacido en 1915 y fallecido en 1995. Conocido por su devoción a los más pobres, era especialmente apreciado por sus cualidades como confesor y director espiritual. Al final de su vida, quedó ciego y sordo a causa de una enfermedad, y afirmó: "No veo, no oigo, pero creo".

Declarado muerto, despertó tres horas después

Roma también promueve la causa del fraile capuchino Daniele Natale (nacido Michele De Bonis). Nacido en 1919, fue discípulo espiritual del Padre Pío y se distinguió particularmente por su caridad hacia las víctimas de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1952, tras una cirugía mayor, fue declarado muerto, pero, para sorpresa de sus médicos, despertó tres horas después. Afirmó haber tenido una experiencia cercana a la muerte y haberse encontrado con Dios durante lo que describió como una estancia en el purgatorio. Falleció 42 años después de este episodio, en 1994.