¿Qué significa cada regalo de los viajes del Papa?

El cáliz, el Rosario y la rosa de oro. Aleteia analiza la razón y el sentido teológico en los dones que hace el Santo Padre cuando visita un país

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La salud del Papa León XIV va bien y continúa recuperándose. Pero, además, “no es necesario ningún tratamiento adicional” tras la operación quirúrgica que se le realizó con éxito en el policlínico Gemelli de Italia, según la Santa Sede. Así que sus planes de visitar distintos países latinoamericanos siguen en marcha, como lo afirmó la Santa Sede este lunes 26 de octubre. Y mientras la fecha se acerca, Aleteia explica el hermoso trasfondo de sus obsequios. Aunque, de hecho, se les llama "dones" y no regalos, por una razón particular.

Para la Iglesia, un regalo es un objeto enfocado en la propiedad o incluso en el consumo. Mientras que, cuando se habla de dones, se refiere a signos visibles de una realidad espiritual y comunión eclesial que trascienden su valor material.

Al llamarlos dones, el Vaticano expresa al mundo que el objeto entregado no representa un tesoro económico, sino una profunda riqueza espiritual cargada de gran simbolismo que invita a quienes lo reciben a la adoración a Dios.

El significado del cáliz: unidad

Es la copa en la que el Papa consagra el vino durante la Misa. De modo que hace parte del milagro de la transubstanciación, en la cual estamos ante la presencia real de Cristo, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.

Mediante el pan y el vino consagrados, Cristo nos transforma, asimilándonos a él: nos implica en su obra de redención, en la que el amor de Dios, encarnado en Cristo, es más fuerte que el mal. (Vaticano, junio de 2011, Benedicto XVI).

“Así, nos hace capaces, por la gracia del Espíritu Santo, de vivir según su misma lógica de entrega, como granos de trigo unidos a él y en él. Así se siembran y van madurando en los surcos de la historia la unidad y la paz”, agregaba Benedicto XVI. “Esta Sangre, dignamente recibida, ahuyenta los demonios, nos atrae a los ángeles y al mismo Señor de los ángeles… Esta Sangre derramada purifica el mundo… Es el precio del universo, con ella Cristo redime a la Iglesia…” (Inde a Primis, 1960, Juan XXIII).

Este don representa el centro eucarístico y la comunión visible entre Roma y la Iglesia local visitada. Es la pieza litúrgica de mayor rango solemne y está destinada a permanecer en el patrimonio diocesano que se perpetúa con cada nueva Misa.

El Papa León XIV preside una misa solemne al aire libre en el centro de París, el 26 de septiembre de 2026, a la que asisten cientos de miles de fieles en París. Diocese of Paris

El significado del Rosario: comunión

Se obsequia por tratarse de la oración mariana y cristocéntrica por excelencia, en la cual se contempla la vida y obra de Jesús por medio de su madre. Lo explicó León XIV con sabiduría, asombro y dulzura en su visita papal a Pompeya (2026).

“El poder del Espíritu Santo cubre a María con su sombra y hace fecundo su seno virginal. Este momento de la historia tiene una dulzura y una fuerza que atraen el corazón y lo llevan a esa altura contemplativa en la que brota esta oración”.

Se trata de “una oración que, surgida y desarrollándose progresivamente en el segundo milenio, hunde sus raíces en la historia de la salvación, y tiene precisamente en el saludo del Ángel a la Virgen su preludio”.

“'¡Ave María!'. La repetición de sus frases en el Rosario es como el eco del saludo de Gabriel, un eco que atraviesa los siglos y guía la mirada del creyente hacia Jesús, visto con los ojos y el corazón de la Madre”.

Este don representa el vínculo mariano y el amor contemplativo de los hijos de Dios que rezan con su madre. Es también una invitación explícita del Santo Padre a sostener la misión de la Iglesia católica mediante la oración.

El significado de la Rosa de Oro: adoración

La Rosa de Oro constituye la más alta distinción que un Pontífice otorga a una advocación mariana o un santuario de gran relevancia. Es un signo público de amor a la Virgen María y una invitación a rezar a Dios a través de Ella.

Elaborada en metal precioso y esencias perfumadas, este don simboliza la majestad de Cristo y el aroma de las virtudes de la Madre de Dios. Es un tributo reverencial de soberanía espiritual que el Papa concede en su peregrinación mundial.

No es una pieza litúrgica como el cáliz, ni un objeto de devoción como el Rosario, pero sí un ornamento de honor de alta orfebrería diseñado explícitamente para reflejar la belleza de la Creación y la dignidad de la Santísima Virgen María.

Antiguamente, el Papa la bendecía en el cuarto domingo de Cuaresma, cuando la liturgia se viste de rosa para anticipar la alegría pascual. De este modo, expresa la gloria de Dios, quien vence el pecado y la muerte.

Profundizará el padre Pablo Blanco-Sarto para Aleteia que “la belleza se justifica teológicamente porque es un atributo de Dios, suma Belleza, y una via pulchritudinis que eleva el espíritu humano hacia lo divino”.

Signos de amor a Dios