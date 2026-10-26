¿Por qué ponemos canciones tristes en los días difíciles?

¿El extrovertido sube el volumen y el introvertido lo baja? Las investigaciones revelan algo más interesante. Descubre qué dice de ti tu lista de reproducción

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Alguien te da un celular y te pide: "Pon algo". De repente, elegir una canción se siente extrañamente personal. Y con razón, porque los estudios demuestran que la música que elegimos dice algo sobre nuestra personalidad y sobre lo que nuestro cerebro necesita en ese momento.

¿Cuántos estímulos necesitas?

Zamrznuti tonovi | Shutterstock

El psicólogo Hans Eysenck, autor de uno de los modelos de personalidad más conocidos, afirmaba que los extrovertidos y los introvertidos se diferencian en el nivel de activación de la corteza cerebral en reposo. El extrovertido, en términos sencillos, tiene muy poca, por lo que busca estímulos en el exterior, entre la gente y en el ruido. El introvertido tiene suficiente, e incluso de más, por lo que tiende a evitar los estímulos. El mundo ya resuena lo suficientemente fuerte en su cabeza.

Hoy en día, los psicólogos utilizan con mayor frecuencia el modelo de los Cinco Grandes, que describe la personalidad mediante cinco rasgos: extroversión, neuroticismo, apertura a la experiencia, amabilidad y conciencia. La extroversión tiene su lugar en ambos modelos.

Estimulación, estado de ánimo y profundidad

En 2016, el equipo de David Greenberg de la Universidad de Cambridge decidió analizar cómo se manifiesta esto en la música. Los investigadores no preguntaron si alguien prefería el rock o el jazz, ya que esas etiquetas significan una cosa para un adolescente y otra muy distinta para su papá. Primero, 76 personas sin formación musical evaluaron más de cien fragmentos de canciones en función de 38 características. De esas evaluaciones surgieron tres dimensiones fundamentales de la música: la excitación (intensa o relajante), el estado de ánimo (alegre o triste) y la profundidad (poética o bailable).

Luego, más de 9 mil usuarios de Facebook evaluaron 50 fragmentos musicales y completaron un test de personalidad. Resultó que la personalidad dice algo sobre el gusto musical, independientemente de la edad o el género.

Las personas abiertas a nuevas experiencias elegían música con profundidad. Las personas más propensas a preocuparse recurrían con mayor frecuencia a canciones que expresaban emociones difíciles.

La música intensa y enérgica la buscaban sobre todo quienes disfrutan de las emociones fuertes. Sin embargo, la extroversión en sí misma se relacionaba muy poco con esto. Así pues, las personas ávidas de estímulos también los buscan en sus audífonos, pero no todo extrovertido sube el volumen. También vale la pena recordar que no se puede "descifrar" el carácter de otra persona a partir de su lista de reproducción, ya que estas relaciones no son muy fuertes.

Mayor, menor y el sistema de recompensas

Investigadores japoneses de la Universidad de Tohoku utilizaron una tomografía por emisión de positrones (PET) para analizar cómo reacciona el cerebro ante los acordes mayores y menores. Los participantes consideraron hermosos los acordes puros de ambos tipos, pero estos activaban diferentes áreas del cerebro. Los hermosos acordes menores activaron intensamente el estriado derecho, importante para el procesamiento de las emociones. Los acordes mayores estimulaban el giro temporal medio izquierdo, asociado con el procesamiento ordenado y coherente de la información.

La melodía en menor (que popularmente llamamos "triste") apela directamente a nuestras emociones. Esto podría explicar por qué, en momentos difíciles, tantos de nosotros recurrimos a la música que "llora con nosotros".

¿Qué se desprende de esto?

Shutterstock

En primer lugar, que la música puede regular la excitación. El psiquiatra alemán Ulrich Hegerl describe cómo las personas regulan, a través de su propio comportamiento, el nivel de excitación del cerebro: buscan estímulos o se aíslan de ellos. La música es uno de los reguladores más sencillos que tenemos a la mano. En lugar de preguntarnos "¿qué me gusta?", a veces vale la pena preguntarnos "¿qué necesito ahora?".

A alguien con exceso de estimulación le ayudará más bien algo que alivie la tensión. Para alguien a quien le cuesta levantarse de la cama, una lista de reproducción puede funcionar como el café. Este poder de la música ya lo describe el Primer Libro de Samuel: cuando un espíritu maligno atormentaba a Saúl, David le tocaba la cítara y el rey se sentía mejor (1 Sam 16,23).

En segundo lugar, la música melancólica, escuchada cuando estamos de mal humor, puede ser una forma de autoayuda. El límite está en el momento en que la música deja de acompañar las emociones y comienza a avivarlas. Vale la pena observar si, después de escuchar nuestra lista de reproducción, nos sentimos animados o si caemos en un estado de ánimo aún más sombrío

En tercer lugar, vale la pena respetar las listas de reproducción de los demás. Si tu compañero de cuarto necesita música techno para trabajar y tú quieres escuchar canto gregoriano, es posible que sus cerebros operen en distintos niveles de estimulación. En una disputa así, los audífonos reconcilian las cortezas cerebrales en conflicto de manera más eficaz que la mediación.

Los autores del estudio de Cambridge señalan que pruebas rigurosas podrían ayudar en el futuro a desarrollar formas basadas en la evidencia de utilizar la música en la atención de la salud. Antes de que eso suceda, vale la pena hacer tus propias observaciones. Cada uno de nosotros es el único participante de este estudio, y unos audífonos son suficientes como todo el equipo necesario.