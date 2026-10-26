La Santa Sede confirma el viaje de León XIV a Sudamérica

León XIV expresó su "gran alegría" y "gran entusiasmo" por el viaje a Perú, Uruguay y Argentina. "Me alegra poder regresar a este continente donde he vivido tantos momentos de mi vida", declaró
"No se ha encontrado ninguna contraindicación que impida que [León XIV] emprenda su próximo viaje apostólico a Latinoamérica", declaró la Santa Sede en un comunicado de prensa publicado el 26 de octubre de 2026. Casi dos semanas después de la operación del Papa por un tumor pulmonar, sus médicos confirmaron que está en condiciones de emprender esta larga gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre, que se desarrollará "de acuerdo con el programa previamente publicado".
En un comunicado difundido el lunes por la noche, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó la buena recuperación del Papa y aseguró que "no es necesario ningún tratamiento adicional contra el cáncer". Desde su regreso al Vaticano el 17 de octubre, el Papa "ha retomado gradualmente sus actividades, adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para priorizar su convalecencia", cumpliendo con sus importantes compromisos y citas públicas, al tiempo que se permite "períodos de descanso adecuados".