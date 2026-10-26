La Iglesia de México denuncia la desaparición de un sacerdote en Culiacán

El padre Clemente Morales Topete desapareció tras acudir a una cita médica el sábado 24 de octubre

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

El domingo 25 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un comunicado con motivo de la desaparición del Pbro. Clemente Morales Topete, sacerdote de la diócesis de Culiacán, Sinaloa.

El sacerdote fue visto por última vez el sábado 24 de octubre, alrededor de las 16:00 horas, después de acudir a una cita médica.

Los obispos de México se unieron a los esfuerzos de localización y pidieron a las autoridades a cumplir con su deber y colaborar en la pronta localización del padre Clemente.

“En estos momentos, la oración, la solidaridad y la colaboración responsable de toda la sociedad ayudan a expresar la fraternidad y renovar la esperanza”, escribieron.

Su comunicado concluye pidiendo oración y encomendando al sacerdote a Nuestra Señora de Guadalupe.

Por su parte, el obispo de Culiacán, Mons. Jesús José Herrera Quiñónez, agradeció las muestras de solidaridad y pidió compartir la ficha oficial de búsqueda.

La ficha de búsqueda -activada por la Comisión Estatal de Búsqueda de personas de Sinaloa, con el folio RZC-0993-2026- es la siguiente:

El padre Clemente, de 67 años, es párroco de la comunidad de Cristo Resucitado, en la capital del estado.

Las características físicas que fueron compartidas para su localización son las siguientes:

1.80 metros de estatura

Complexión delgada

Tez morena

Rostro redondo

Ojos ligeramente rasgados, color café oscuro

Nariz ancha

Cabello lacio, corto y nego, con canas

Cejas pobladas

Boca y frente medianas

Lunar pequeño debajo del ojo derecho

Cicatriz en la parte posterior derecha de la nuca

La crisis de desapariciones y violencia en México

La situación de las desapariciones en México es una grave crisis humanitaria con un crecimiento constante de casos, que ya supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional.

Como Aleteia ha informado en el pasado, la Iglesia de México ha denunciado la impunidad, la desprotección y la falta de garantías de seguridad que enfrentan los colectivos y madres buscadoras. Pero también, las condiciones de inseguridad que enfrentan los sacerdotes dentro del país.