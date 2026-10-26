La fascinante historia detrás del nuevo ícono del Papa León

"Sin duda, Nuestra Madre del Buen Consejo estaba presente a mi lado, porque no lo habría logrado sin ella", dijo el iconógrafo Joseph Malham

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Cuando Joseph Malham, iconógrafo afincado en Chicago, recibió un encargo inesperado para un destinatario misterioso, tuvo la vaga sospecha de quién podría tratarse.

La petición provino de Michael Airdo, abogado y amigo de toda la vida del Papa León XIV, a quien conoce como "Padre Bob". Airdo estaba planeando una visita a su viejo amigo cuando se le ocurrió la idea de un regalo muy especial.

El Papa León XIV se unió a los agustinos del Medio Oeste en 1977, y la provincia a la que se incorporó lleva el nombre de "Nuestra Madre del Buen Consejo". ¿Qué tal una imagen sagrada para honrar esta historia y la protección de la Virgen María?

Michael Airdo

Airdo había visto y admirado la obra de Malham, así que se puso en contacto con él para encargarle el trabajo. El tiempo apremiaba antes de su viaje a Roma, pero la Santísima Virgen les ayudó. Malham le dijo a Aleteia:

Cuando Michael Airdo dijo: «Va a ir a Roma, y ​​a un agustino muy prominente», dije: «De acuerdo, no voy a preguntar. No puedo indagar demasiado. Pero tengo mis sospechas». Entonces me dijo que lo necesitaba en 10 días. Pensé: "Vale, es posible". Así que dejé de lado todos mis otros proyectos, incluido un libro en el que estoy trabajando, y me centré en eso. Sinceramente, fue la gracia del momento, porque sentí que se me daba el tiempo y la libertad para trabajar en esto y concentrarme en ello con oración y en silencio. Sin duda, Nuestra Madre del Buen Consejo me acompañaba, porque no lo habría logrado sin ella.

También existía una conexión notable, dado que el icono se creó en Chicago, la ciudad natal del Papa. "Creo que probablemente acortó la distancia temporal y espacial para él, y lo hizo aún más especial", dijo Malham.

Joseph Malham creó este ícono de "Nuestra Madre del Buen Consejo" para el Papa León Joseph Malham

Regalos papales

Un papa recibe miles de regalos cada año de visitantes de todo el mundo, y la mayoría se guardan en los archivos del Vaticano, pero este no.

Después de que Airdo se reuniera en privado con el Papa para entregárselo, compartió con Malham que el León XIV quiere tenerlo cerca. Airdo le dijo a WGN-TV de Chicago :

Tiene una repisa en su dormitorio, en sus aposentos privados, y dijo que la iba a colocar allí. Así que la iba a tener cerca como recuerdo de Nuestra Señora del Buen Consejo, un recuerdo de la ciudad, de la visita y un recordatorio del inmenso talento artístico de las personas que han recorrido las mismas calles que él.

El Papa León incluso le escribió una nota personal a Malham para agradecerle el icono, un gesto considerado que Malham atesora.

Nota manuscrita del papa León en la que agradece a Joseph Malham por el ícono Courtesy of Joseph Malham

Una vocación sagrada

La iconografía no es como otras formas de arte. En la tradición cristiana, los iconos no se pintan, sino que se "escriben", ya que su propósito es transmitir las enseñanzas de la Iglesia a partir de las Escrituras y la tradición, en lugar de expresar el punto de vista personal del artista.

Elaborados y utilizados en un ambiente de oración y contemplación, los iconos suelen ser llamados "ventanas al cielo".

Malham plasmó este espíritu de oración en la creación del icono, calificando toda la experiencia como “una colección de momentos hermosos”, y quizás uno de los más bellos fue la sensación de confirmación que le produjo en su vocación artística. Le dijo a Aleteia:

Cualquier persona, independientemente de su vocación, se preguntará en algún momento: "¿Mi vocación sirve para algo? ¿Alguien se da cuenta? ¿Está cambiando algo en el mundo o en las personas que me rodean?". Y de repente, las nubes se abrieron. Un rayo de sol se filtró, esa luz celestial. Entonces te das cuenta: «Sí, marca la diferencia, y no estoy solo. Lo que hago tiene significado y poder espiritual». Eso es lo que me produjo ver la foto del Santo Padre sosteniendo mi icono, algo que se vio reforzado por la nota personal escrita a mano que recibí de él una semana después, algo que me resulta extraordinario y difícil de asimilar.

Puedes encontrar el trabajo de Malham en su sitio web Trinity Icons y, si vives en Chicago (o estás dispuesto a viajar), puedes aprender el arte de escribir iconos del propio maestro. Además de aceptar encargos artísticos, Malham imparte talleres de iconografía, organiza retiros y da conferencias sobre iconografía. (¡Sí, puedes comprar una copia del icono del Papa León!).