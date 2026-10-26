Conoce a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay

Una advocación peculiar, la Inmaculada Concepción, Virgen de los Treinta y tres, tiene su origen en la gesta de la Independencia de Uruguay, de donde es patrona

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El mundo cristiano no existe sin la Virgen María. Y por eso, Ella es parte fundamental de la historia de América desde que España trajo la fe a estas tierras.

Un gran ejemplo lo tenemos con la Inmaculada Concepción que los uruguayos veneran con el título de "la Virgen de los Treinta y Tres", cuya bendita imagen se localiza en el Santuario Nacional de la ciudad de Florida, Uruguay, lugar en el que el Papa León XIV presidirá la santa Misa el 8 de noviembre próximo.

Pero, ¿por qué de los Treinta y tres? Esta es su historia.

Un origen natural

De acuerdo con el sitio del Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la imagen corresponde a la Inmaculada Concepción, y contrario a lo acontecido en otras tierras americanas, su procedencia tiene una explicación bastante terrenal:

"La devoción no tuvo en su origen ningún acontecimiento extraordinario, ninguna señal que va más allá del orden natural de las cosas. Está, sí, originada en un consenso popular, en un sentido de fe".

Además, la pequeña imagen de la Virgen de los Treinta y Tres "está hecha en cedro paraguayo, y de acuerdo al estilo y características de la misma se cree haya sido tallada en las Misiones Jesuíticas".

La devoción del pueblo

En cuanto al nombre, la explicación está en un acto de fe y agradecimiento, cuando la Asamblea de la Florida redactó el Acta de la Declaratoria de la Independencia Nacional, presidida por el Pbro. Juan Francisco Larrobla.

Aquí es donde aparece el título: los asambleístas de Florida eran treinta y tres, quienes luego de firmar la Independencia, de manera espontánea fueron a visitar a la Virgen María "venerada en un rancho contiguo al rancho de la Asamblea".

Desde entonces aquella imagen de María, comienza a llamarse popularmente la "VIRGEN DE LOS TREINTA Y TRES”.

El papa san Juan XXIII concedió la coronación pontificia de la venerada imagen el 8 de marzo de 1961. Y el 21 de noviembre de 1962 nombró a la Virgen María como "Patrona de Uruguay".

Oración a la Virgen de los Treinta y Tres