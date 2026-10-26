Arte contemporáneo para acercarse al Rosario

Nueva formas de acceso a una tradicional oración para contemplar los misterios de la vida de Cristo junto a la Virgen María

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De la música al séptimo arte, pasando por la escultura, la pintura, la orfebrería,… El Rosario sigue inspirando a artistas que enfocan su talento y creatividad en esta oración centrada en los grandes misterios de la vida de Cristo contemplados junto a la Virgen María.

En el ámbito cinematográfico, por ejemplo, este viernes 23 de octubre se estrenó en España El poder del Rosario, una película que ya han visto miles de espectadores en Brasil.

El film trata de “abrir un espacio interior para la oración, el perdón y la reconciliación”, explica su productora, Ángela Morais, al periodista Vicente Luis García.

Morais se lanzó a producirlo impactada por “cómo esta oración, tan antigua y a la vez tan viva, seguía acompañando a personas y familias en sus dificultades”.

“Después de un retiro mariano, sentí con mucha fuerza en el corazón el deseo de hacer en Brasil una película sobre el poder del Rosario”, recuerda.

A través de la historia de una madre que decide acompañar a su hija a conocer a su padre en un viaje dramático, la película muestra “cómo la fe puede sostenernos”.

Para Morais, rezar el Rosario “es aprender de María a acercarnos a Jesús con humildad, y eso debe reflejarse en cómo tratamos a los demás: con respeto, compasión y disposición a escuchar”.

20 pintores para 20 misterios

En el ámbito de la pintura, la muestra “Los misterios de la vida de Cristo” reunió cuadros de 20 artistas chilenos contemporáneos con una original visión del Rosario.

Comunicaciones de la Iglesia de Santiago coordinó esta exposición ecuménica, que se inauguró en la Iglesia Ortodoxa de Providencia el año 2015, para exponerse después en el Santuario de Maipú.

En el arte contemporáneo, “podemos aportar conceptos profundos, ideas, y al ser conceptual, es un arte muy puro y minimalista, que va a la esencia”, explicó uno de los impulsores de la iniciativa, el arquitecto José Aldunate.

Cada artista ofreció, con materiales, lenguajes y formas innovadoras, su visión de un misterio del Rosario.

Muestra artística “Los misterios de la vida de Cristo” Conferencia Episcopal de Chile

Por ejemplo, Hernán Suárez mostró la Resurrección como un muro con cruces y marcas inspiradas en el sudario y en las marcas de los cuerpos que quedaron en las paredes de Hiroshima.

Andrés Vío pintó círculos abstractos formados por una secuencia de líneas y puntos para representar el Nacimiento de Jesús.

Y María Angélica Echavarri cubrió una imagen de Cristo con mimbre para expresar el misterio de la Coronación de espinas.

Música para la gloria

Otra expresión de arte contemporáneo en torno al Rosario la ofreció el Instituto Pontificio de Música Sacra (PIMS) en Roma con el título “Corona stellarum duodecim”.

Más que un concierto, fue una meditación musical sobre los misterios gloriosos del Rosario, “una nueva experiencia artística y espiritual”, señala la web del PIMS.

Se interpretó el 16 de mayo de 2025 en la Basílica de Sant’Apollinare como “una forma moderna de oración musical”.

La composición, creada para el Año Santo 2025, unió a los compositores Valentí Miserachs, Silvano Presciuttini, Michele Manganelli, Marialuisa Balza, Italo Bianchi y Marco Cimagalli.

Sus piezas se articularon en diferentes lenguajes, desde la polifonía a capella al sinfonismo litúrgico, y estuvieron acompañadas por meditaciones de san Pablo VI.

Los intérpretes que cantaron y tocaron invitando a la contemplación fueron Maria Grazia Schiavo, Marco Severin, Nicola Tangari, Giacomo Balduzzi, Marialuisa Balza, el coro del PIMS y la orquesta Música Contemporánea de Roma dirigida por Walter Marzili.

La obra empezó con una introducción de todas las voces, la orquestra y el órgano interpretando la antigua oración a María Sub tuum paesidium compuesta por Miserachs.

Después los congregados en el templo fueron invitados a contemplar la resurrección con las piezas Haec diez y Ave María de Presciuttini.

A la fe en la Ascensión, Manganelli abrió camino con la belleza de su Viri Galilaei y su Ave María. Y al misterio de Pentecostés le acompañó el Factus est repente y el Ave María de Balza.

El arreglo gregoriano de Manganelli Beata me dicent (del Magnificat) y un Ave María de Bianchi ayudaron a contemplar el misterio de la Asunción.

Y la coronación de María fue alabada por el Signum magnum y el Ave María de Cimagalli. La obra concluyó con el Salve Mater misericordiae de Miserachs:

Grandes rosarios

Tal vez la grandeza del Rosario evoque la obra “Red Roosenary” realizada con vidrio soplado por la artista holandesa Maria Roosen el año 2008.

Este rosario monumental forma parte de la Colección Roberto Polo y se ha expuesto en destacadas muestras internacionales de arte contemporáneo.

Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (CORPO)

También existen en diversos países enormes rosarios instalados al aire libre, realizados con materiales resistentes como el hormigón y la piedra.