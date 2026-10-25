Los lugares de la Biblia: Beersheba, la ciudad de los patriarcas

Beersheba ha pasado a la posteridad por ser la ciudad de los patriarcas. Abraham, Isaac y también Jacob se alojaron entre sus murallas e invocaron al Dios único

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Beersheba, la principal ciudad del Néguev, ha pasado a la posteridad por ser la ciudad de los patriarcas. Abraham, Isaac y también Jacob se alojaron entre sus murallas e invocaron al Dios único. Beersheba, ejemplo por excelencia de ciudad israelita en la época de la monarquía, fue también un reflejo de los conflictos religiosos de aquellos tiempos entre el politeísmo y el monoteísmo incipiente.

Si bien hoy en día Beersheba es la principal ciudad del distrito sur de Israel, en el pasado fue también la ciudad más importante del Néguev. En el largo camino que recorrieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en busca de la Tierra Prometida, Beershéva les ofreció la oportunidad de un descanso beneficioso gracias a la proximidad de numerosos manantiales de agua, a una ubicación protegida de los vientos de arena y a las importantes variaciones de temperatura.

Départ d'Abraham, par József Molnár, Galerie nationale hongroise, 1850 domaine public

Según el Génesis, fue en estos lugares donde estas grandes figuras de la Biblia invocaron al Dios único. El episodio que se relata en el Génesis sobre Abraham y Abimelec, en relación con la disputa por los pozos, pone de manifiesto la alianza y la unidad que se deseaba entre las tribus:

«Abraham tomó ganado menor y mayor, y se lo entregó a Abimélec; ambos celebraron una alianza. Abraham apartó siete corderas de su ganado menor. Abimélec preguntó a Abraham: “¿Qué hacen ahí esas siete corderas que has apartado?” Abraham respondió: «Es para que las recibas de mi propia mano y sean testimonio de que yo mismo he cavado este pozo». Por eso llamaron a aquel lugar «Beerseba» (es decir: el Pozo del Juramento), pues ambos habían prestado juramento allí » (Génesis 21, 27-30).

La Biblia relata que, tras este episodio, «Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno» (Génesis 21, 33).

El pozo de Isaac

Isaac perpetuará este legado que le dejó Abraham. Mientras se dirigía a Beerseba, el Señor se le apareció y le dijo:

«Yo soy el Dios de Abraham, tu padre: no temas, pues estoy contigo; te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo» (Génesis 26, 24).

Entonces Isaac construyó un altar en aquel lugar e invocó también él el nombre del Señor. La Biblia relata que allí plantó también su tienda y que sus siervos cavaron un pozo, las dos tareas más importantes que debe realizar todo nómada tras haber honrado al Dios único.

Puits d'Abraham à l'entrée de Beer-Sheva. אריאל

El pozo de Abraham, a la entrada de Beersheba

Para Jacob, en cambio, Beerseba no sería más que una parada. Tras llegar a la ciudad, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac y entonces Dios se dirigió a él en una visión nocturna: «¡Jacob! ¡Jacob! ». Él respondió: «Aquí estoy». Dios continuó: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, pues allí haré de ti una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Egipto. Yo mismo te haré volver de allí, y José te cerrará los ojos con su propia mano» (Génesis 46, 2-4). Así pues, para Jacob, aunque Beerseba fue también el lugar elegido para invocar al Dios único y obedecer a sus mandatos, tuvo que seguir su camino y se vio así alejado de esa ciudad bíblica.

Un curioso altar con cuernos

La ciudad de Beersheba podía, por tanto, enorgullecerse de una reputación bíblica más que honorable y se convertiría en una próspera ciudad israelita, cuyas excavaciones han revelado imponentes murallas y fortificaciones que dan testimonio de su importancia.

Pero estas excavaciones también revelaron en 1975 un curioso testimonio de las prácticas sacerdotales: se desenterró de los escombros un singular altar con cuernos, en el que una de las piedras llevaba el símbolo de una serpiente, testimonio del culto a los baales, aún muy presente en aquella época de entrecruzamiento entre el politeísmo y el monoteísmo incipiente.

El libro de Amós en la Biblia evoca estos conflictos y la perversión de los santuarios por parte de los cultos paganos, aún muy vivos:

«Pero no busquéis en Betel, no entréis en Gilgal, no paséis por Beerseba; porque Gilgal será completamente deportado y Betel, reducido a la nada» (Am 5, 5).

La sentencia dictada contra estos adoradores es inapelable:

«Los que juraban por el ídolo sacrílego de Samaria, y decían: “¡Viva tu dios, Dan!” y: “¡Viva tu camino, Beerseba!”, caerán y no se levantarán más» (Am 8, 14).