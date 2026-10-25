«Dios siempre ha estado a nuestro lado»: separados o divorciados, han decidido mantenerse fieles

La comunidad “Nuestra Señora del Pacto” reúne a personas separadas o divorciadas que viven solas y que han decidido permanecer fieles al sacramento del matrimonio. Testimonios de Emmanuel y Véronique.

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Se casaron hace dos, diez o treinta años. Hoy, ya divorciados o separados de su cónyuge, estos hombres y mujeres han decidido vivir solos, fieles al sacramento del matrimonio. Existe un movimiento eclesial dedicado a ellos: la Comunión Nuestra Señora de la Alianza, que cuenta con cerca de 300 miembros en Francia y Bélgica.

Mantenerse fiel al sacramento a pesar de la separación y apoyarse en Cristo: esa es la intuición fundacional de este movimiento, que surgió en 1983 y ofrece regularmente sesiones o peregrinaciones. Emmanuel, de Essonne (91), es su comoderador desde hace cuatro años. Recién jubilado del sector de la construcción, se unió a la Comunión en 2008 tras un doloroso divorcio.

Como creyente no practicante, se casó en 1986 con una católica ferviente. A pesar de la llegada de sus dos primeros hijos, la pareja, que "no estaba bien", participó en un retiro de Cana-familias (Chemin Neuf). Allí, Emmanuel vivió una profunda conversión espiritual. Unos años más tarde, otros dos hijos completaron la familia; sin embargo, ante las dificultades persistentes, su esposa solicitó el divorcio en 2008.

Llamado por Dios a permanecer fiel

Communion Notre-Dame de l’Alliance

Un impacto para Emmanuel, quien, iluminado por su encuentro con Dios, se siente llamado "a permanecer fiel al sacramento del matrimonio, a sus mandamientos y a su palabra". "Estaba pasando por una prueba, pero sabía que esa llamada era para mí más fundamental en mi vida que ir en busca de la felicidad en otra parte, como si fuera un producto de consumo", da testimonio.

A pesar del sufrimiento que sintió toda la familia, y que aún hoy persiste, confiesa: "Ahora el dolor se vive con más paz porque el Señor siempre está a nuestro lado. Ante las tentaciones, me vuelvo hacia Él, pues Él me brinda la verdadera felicidad interior".

Se enteró de la existencia de la Comunión Nuestra Señora de la Alianza en 2008, casi al mismo tiempo que se anunció la separación. "La semana en que recibí la solicitud de divorcio de mi esposa, alguien, sin saber nada de mi situación, se me acercó al salir de la misa para hablarme de la Comunión. Sentí que el Señor me hablaba a través de ella".

La conversión de Verónica

Verónica, una de las coordinadoras, también comparte esta fe profunda. Aunque no es practicante, se "convirtió durante su divorcio". La partida de su esposo "por otra persona" fue como un trueno, ya que "no se lo esperaba para nada". Hoy, al repasar los acontecimientos, sabe que Dios siempre ha estado a su lado.

Un año antes de la fatídica noticia, la niñera de sus hijos le había confiado: "Dios me sanó de mi cáncer en Lisieux, me gustaría llevarte allí". Verónica la había acompañado, sin saber nada de ese lugar. Allí, había conocido a un religioso y a una persona divorciada muy creyente.

"Cuando me enteré de que mi esposo se había ido, estas dos personas me llamaban todos los días para animarme, para animarme a mantener la confianza", recuerda la madre de familia de la región parisina. ¿Cómo no ver la mano de Dios? La casa, el trabajo… Mientras debe empezar de cero con sus tres hijos, su corazón se abre poco a poco a la gracia y de pronto se ve invadida por una curiosidad insaciable.

"¡Quería saberlo todo sobre Jesús y sobre la religión! Iba a reuniones parroquiales, a conferencias…". Cada domingo por la mañana, ante la sorpresa de sus hijos, Véronique sale de casa para ir a misa. Les explica que, ante la soledad, "solo Dios puede ayudarla".

"A pesar de la separación, el sacramento sigue presente"

"En el fondo de mi corazón, a pesar de las preguntas de los niños, sabía que no volvería a casarme", confiesa. Durante una velada parroquial dirigida a personas divorciadas, conoce a un sacerdote que se convierte en su acompañante y la orienta hacia la Comunión Nuestra Señora de la Alianza. Allí la recibieron con los brazos abiertos en 2008. Enseñanzas, alegre solidaridad…: Véronique encontró su punto de apoyo.

"La Comunión es muy fraternal", añade Emmanuel. "Allí compartimos el mismo misterio: esa llamada descabellada e incomprensible a permanecer fieles al sacramento. A mucha gente se le escapa…", reconoce. "En la Comunión, damos testimonio de que la enseñanza de la Iglesia no es un pensamiento filosófico-moral, sino algo mucho más íntimo y más verdadero de lo que se cree.