Ángelus: «Sin amor, nuestras buenas obras se reducirían a mero moralismo»

"El Señor espera de nosotros una relación personal", explicó León XIV con motivo del rezo del Ángelus, este 25 de octubre. Desde la ventana de su despacho, con vistas a la plaza de San Pedro, afirmó que es el amor compartido con Dios lo que permite amar "al prójimo como a uno mismo".
"Cristo sitúa el amor en el centro de nuestra relación con Dios", señaló León XIV antes de recitar la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. No basta con "saber que Dios existe", afirmó, subrayando que "el Señor espera de nosotros una relación personal".
Según el jefe de la Iglesia católica, el mandamiento "Amarás a Dios con todo tu corazón" no es ni una obligación ni una imposición. "De hecho, no se puede amar por obligación", señaló con voz enérgica ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. El papa número 267 insistió, por tanto, en que "nuestro amor" sea "una respuesta a su amor, que siempre nos precede".
Una relación íntima con Dios
Es gracias a "esta relación íntima con Dios" que somos capaces de cumplir este segundo mandamiento: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". El pontífice explicó que así podemos "mirarnos a nosotros mismos y […] mirar a nuestro prójimo con la misma mirada que Cristo".
"No podemos amar verdaderamente a Dios sin que ese amor se desborde en amor hacia nuestros hermanos y hermanas", insistió León XIV. Citando a santa Teresa del Niño Jesús, afirmó que "solo el amor impulsa a los miembros de la Iglesia a la acción". Por último, el obispo de Roma subrayó que, sin este sentimiento, "nuestra fe se vería privada de su contenido, nuestras buenas obras se reducirían a mero moralismo y nuestra esperanza sería vana".