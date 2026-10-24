Las conspiraciones existen. ¿Por qué no lo explican todo?

La historia conoce conspiraciones reales. Descubrirlas requiere valentía y paciencia. Sin embargo, existe un límite más allá del cual la desconfianza justificada se convierte en la convicción de que el mundo entero está dirigido por actores ocultos. Un artículo publicadoen la revista de Toruń «Scientia et Fides» arroja una perspectiva interesante sobre este tema

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Catalina conspiró contra la República romana. Los oficiales alemanes prepararon un atentado contra Hitler. Personas vinculadas a la administración de Richard Nixon participaron en el encubrimiento del escándalo de Watergate. Los acuerdos secretos forman parte de la historia con la misma realidad que los discursos públicos y los tratados firmados.

Por eso, la expresión «teoría de la conspiración» no debería poner fin a una conversación. A veces debería iniciarla: reflexionemos sobre lo que sabemos, qué pruebas tenemos, ¿quién colaboró con quién?

Sin embargo, la sospecha de una conspiración puede convertirse en la respuesta a cualquier pregunta. Una catástrofe, una guerra, una epidemia: todo encaja en un solo plan. Sus autores nunca se equivocan y borran todas las huellas. Incluso la falta de pruebas demuestra entonces su eficacia.

Cuando una desgracia tiene que tener un culpable

Mateusz Switek, en su artículo «¿Una teodicea alternativa? Las teorías de la conspiración como problema teológico», publicado en el primer número de «Scientia et Fides» de 2026, propone una perspectiva interesante: el pensamiento conspirativo puede servir como respuesta sustitutiva al problema del mal.

Ante una catástrofe, buscamos causas, pero también un sentido. Señalar a los responsables ocultos permite transformar la inquietud en una sensación de comprensión. Una catástrofe natural, una falla técnica o un simple error se presentan como el resultado de una acción deliberada del ser humano. El autor del texto mencionado se pregunta si tales explicaciones no defienden la fe en la capacidad humana para controlar y explicar todo.

Es difícil aceptar que solo conocemos una parte de las causas de la tragedia o que las instituciones resultaron ser menos competentes de lo que pensábamos. A veces es más fácil creer que alguien lo planeó todo. Esa imagen da miedo, pero brinda un alivio especial: al menos se sabe a quién culpar.

Una conspiración debe demostrarse

Sin embargo, Świtek señala que la etiqueta de «teoría de la conspiración» puede servir para estigmatizar a las personas y acallar preguntas serias. Esto recuerda la postura de Andrzej Zybertowicz, autor del libro "En las garras de los servicios secretos". En una entrevista para «Przewodnik Katolicki» en 2006, el sociólogo advirtió contra el impulso de reducir la conversación sobre los vínculos con los servicios secretos a una simple locura. Al mismo tiempo, describió las influencias entre bastidores como una red de grupos capaces tanto de cooperar como de enfrentarse entre sí.

Los verdaderos conspiradores existen, pero incluso ellos cometen errores, se delatan entre sí y sobreestiman sus propias capacidades. Un acuerdo secreto no significa tomar el control de la historia.

La existencia de conspiraciones es un hecho, pero no confirma cualquier sospecha. Se necesitan documentos, testimonios y la verificación de indicios. El secreto dificulta la obtención de pruebas, pero por sí solo no constituye prueba de culpabilidad. La pregunta «¿quién se benefició?» ayuda a iniciar una investigación, pero no permite concluirla.

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El mal sabe organizarse

Uno de los argumentos de Mateusz Świtek resulta particularmente interesante. El autor se remite a la concepción cristiana del mal como ausencia del bien y como carácter destructivo del pecado, contraponiendo esto a la idea de unas fuerzas del mal excelentemente organizadas.

Por supuesto, hay que añadir aquí que la concepción clásica del mal no excluye la organización eficiente de las acciones malvadas. La inteligencia, el conocimiento y la capacidad de cooperar son bienes que pueden utilizarse con fines perversos. Un crimen meticulosamente preparado sigue siendo la negación del bien que le corresponde al ser humano.

Tampoco la desconfianza impide que los cómplices actúen juntos. Pueden unirlos el interés, el miedo o el deseo de poder. La fe en la victoria final del bien no significa que toda empresa maligna deba desmoronarse de inmediato bajo su propio peso.

Confianza con los ojos abiertos

Vale la pena recordar otra declaración del profesor Zybertowicz. En una entrevista para la revista «Polityka», publicada originalmente en 2006, habló sobre un principio que adoptó mientras trabajaba en En las garras de los servicios secretos: las malas intenciones solo deben atribuirse después de haber agotado todas las posibilidades de interpretaciones más favorables. Advirtió sobre el peligro de dejarse contagiar por la desconfianza.

Un error no siempre significa sabotaje. La coincidencia de intereses no prueba que haya un acuerdo secreto. Una investigación honesta requiere estar dispuesto a corregir las propias conclusiones.

Un cristiano no tiene la obligación de considerar a todos como personas íntegras. El Evangelio describe la traición, los falsos testimonios y las maniobras encubiertas contra Jesús. Llama a la prudencia. Sin embargo, la fe no permite que el mal tenga la última palabra. Se puede descubrir la injusticia y oponerse a ella, sin considerar a sus autores como todopoderosos.

Incluso identificar a los culpables no agota la cuestión del sufrimiento. Es necesario para la justicia, pero deja sin respuesta las preguntas sobre la vida después de la tragedia, el perdón y la esperanza. Aquí se unen la prudencia del investigador y la humildad del creyente. Ambas exigen mantener los ojos abiertos a los hechos. Ambas permiten decir: «eso aún no lo sé».