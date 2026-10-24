Esposas que delegan actividades a sus maridos son más felices

Un nuevo estudio revela que la mentalidad de "tengo que hacerlo todo yo sola" tiene consecuencias más graves de lo que crees. Y se puede cambiar delegando

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Magda está en la cocina, con el celular en la mano. En el calendario: la cita del dentista de su marido el viernes. En su mente: ¿Hay suficiente leche para mañana? ¿Alguien pagó la escuela de los niños? ¿Cuándo debo comprar el regalo de cumpleaños de mi ahijado? El esposo de Magda es un buen hombre.

Los domingos, prepara la cena para toda la familia, lleva a los niños a sus actividades extraescolares, hace las compras semanales y limpia la casa. Cuando Magda dice que está cansada, él, sinceramente, no entiende por qué. Comparten las responsabilidades. Él le pregunta en qué más puede ayudarla. "Olvídalo, yo lo haré más rápido", responde Magda.

Los psicólogos llaman a lo que está pasando en la mente de Magda "carga mental". Un estudio publicado recientemente en el Personality and Social Psychology Bulletin muestra que la satisfacción conyugal de las mujeres depende más de esto que del tiempo dedicado a las tareas del hogar.

La lista invisible

Drazen Zigic | Shutterstock

La carga mental es todo lo que hay que pensar, planear, recordar y organizar para que la casa funcione. A esto se suma el trabajo emocional: darse cuenta de que alguien está triste y percibir cuándo hay que hablar en serio con un niño. Pasar la aspiradora tiene un principio y un final. Recordar todo dura las 24 horas del día y nadie lo ve.

Verena Klein, Esra Ascigil, Tanja Oschatz y Rotem Kahalon estudiaron primero a 452 mujeres del Reino Unido que vivían con su esposo o pareja. Les preguntaron quién, en el hogar, solía conocer con más frecuencia el horario diario de los niños o se daba cuenta de que la otra persona estaba molesta, aunque no dijera nada.

El resultado fue claro: cuanto más se hacía cargo el esposo de estos asuntos, más satisfechas estaban las mujeres con la relación. El reparto de las tareas de limpieza y el lavado de ropa tuvo menor importancia.

¿Quien toma las decisiones o quien obedece? Eso marca la diferencia

Ahí está el meollo del asunto. El esposo de Magda hace mucho en casa, pero es su esposa quien planea todo. Es ella quien se encarga de supervisar y recordar las cosas. Su carga mental es infinitamente mayor que la de su esposo.

Solo se siente aliviada cuando se le delega por completo la responsabilidad de un asunto específico. El esposo que "se encarga de las citas de los niños" recuerda por sí mismo la revisión y programa la cita. La esposa puede olvidarse de eso. Y es precisamente ese olvido lo que necesita.

"Lo haré más rápido yo sola"

Hurrying African-American businesswoman with notebooks and wristwatch curling hair in kitchen | woman,young,quickly,miss,beautiful,hair,late,stressed,african-american,get,indoors,worried,businesswoman,female,kitchen,worker,early,curling,worry,stress,work,worrying,emotional,girl,hurrying,portrait,hairdo,people,rush,shocked,hairstyle,home,morning,panic,wristwatch,fast,background,person,notebooks,iron,looking,time,adult,hurry,job – Pixel-Shot | Shutterstock

¿Por qué tantas mujeres se encargan de todo? Un estudio de Klein y su equipo muestra que tanto las defensoras de la división tradicional de roles como las mujeres convencidas de que las responsabilidades deben repartirse equitativamente cargaban con el peso de la carga mental. Las opiniones no cambiaban mucho en este sentido. Se puede suponer que lo más importante es el hábito y la sensación interna de que "eso es mi responsabilidad".

Los psicólogos de familia describen un fenómeno llamado "control maternal". La madre, a menudo sin darse cuenta, limita la participación del padre en los asuntos del hogar y de los hijos: lo critica o hace las cosas por él. Sarah Schoppe-Sullivan y su equipo observaron a 97 parejas que esperaban su primer hijo.

"Lleven los unos las cargas de los otros"