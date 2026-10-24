Betsabé, esa casi reina que cambió el destino del rey David

La que fuera esposa de un alto oficial del ejército del rey David estaba destinada, de hecho, a convertirse en una de las reinas más conocidas de la Biblia.

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Et-Sabé, hija de Eliam y nieta de Ahitofel, famosa por su belleza, es la esposa de Urías (o Urías), también conocido como «el hitita», miembro del famoso cuerpo de élite de David, al que se denominaba «Los Treinta». El calificativo de «hitita» hacía referencia a un pueblo que en otro tiempo había formado un poderoso imperio, que reinaba sobre la tierra de Canaán, pero que desde entonces se había desmoronado. Algunos hititas que habían sido soldados de ese poderoso pueblo guerrero se contaban entre los guerreros del rey David. Así pues, Betsabé se casó con uno de esos hititas, que se había convertido en miembro del cuerpo de élite del rey.

Sin embargo, la Biblia nos relata un suceso ocurrido en Jerusalén que resultaría decisivo para la joven: «Una tarde, él [David] se levantó de su lecho para pasear por la azotea del palacio. Desde allí, vio a una mujer que se estaba bañando. Esa mujer era muy hermosa» (2 Samuel 11,2)… Se trataba, como es de suponer, de la bella Betsabé. El relato del Antiguo Testamento es inequívoco sobre lo que sucedió a raíz de este suceso: David se informó sobre la identidad de la joven y mandó buscarla para seducirla. Y sucedió lo que tenía que suceder: poco después, Betsabé le anunció al rey que estaba embarazada…

Una estratagema injusta

El rey David urdió entonces una estratagema de lo más inicua para quedarse con Betsabé; mandó llamar a Urías, su esposo, que en aquel momento se encontraba en campaña con sus compañeros de armas contra los amonitas. Tras informarse de cómo iban las operaciones bélicas, le recomendó que fuera a casa de su esposa y descansara con ella… A continuación, el monarca ordenó: «Poned a Urías en primera línea, en el centro de la refriega, y luego retiraos detrás de él; ¡que sea herido y muera!». Joab, que sitiaba la ciudad, colocó a Urías en un lugar donde sabía que los enemigos se encontraban en gran número. Los sitiados salieron al encuentro de Joab. Hubo muertos en el ejército, entre los siervos de David, y también murió Urías el hitita» (2 Sam. 11, 15-17).

¿Iba a escapar, sin embargo, el rey David del juicio divino, a pesar de que acababa de violar uno de sus mandamientos más sagrados? Este le ordenaba: «No cometerás adulterio»; y el Levítico añadía: «No tendrás relaciones sexuales con la mujer de un compatriota, pues compartirías su impureza» (Lv 18,20). Esta estratagema, indigna de un rey, no tardaría en provocar la ira divina…

Una condena divina

Tras la muerte de Urías, David se casó con Betsabé, quien le dio un hijo fruto de la infidelidad, un acto condenado por el profeta Natán, enviado por el Señor, quien en esa ocasión le contó la historia de un hombre rico que había codiciado una ovejita, única posesión de un hombre pobre que la quería como a sus propios hijos. El rico —precisó Natán— no dudó, sin embargo, en apoderarse de ella y en hacer que la prepararan para una de sus comidas. Tras escuchar este relato aleccionador, el rey se indignó: «¡Por el Señor que vive, el hombre que ha hecho esto merece la muerte! Y deberá devolver la oveja cuadruplicada, por haber cometido tal acción y no haber tenido piedad del pobre. » (2 Sam. 12, 5-6).

Natan no dudó entonces en señalar que ese hombre rico era él mismo, David, y que, por su acción inicua, merecía el mayor de los castigos y que su hijo iba a morir. Y así sucedió efectivamente, a pesar de las súplicas del rey, que ayunaba y dormía en el suelo. Tras este triste suceso y el profundo arrepentimiento de David, Betsabé le dio otro hijo; un segundo hijo que estaba destinado a tener un destino ilustre, ya que se llamaría: ¡Salomón!