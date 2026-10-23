Una hermana de la orden siguiendo los pasos de Agatha Christie

¡Un nuevo soplo de aire fresco en la literatura infantil y juvenil! Un soplo de humor ha surgido en las montañas de Ardèche y ha dado vida a una singular novela policíaca: «El misterio del Prologus». ¿Su particularidad? La protagonista y la autora son monjas

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¿Quizás conozcan a la Madre Anne, la dinámica abadesa de la comunidad de monjas cistercianas que se estableció en 2022 en la región de Ardèche, procedente del departamento de Gers, a más de 1.000 metros de altitud? Las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, están acostumbradas a sus mensajes llenos de entusiasmo, en los que comparte con los usuarios las alegrías y las penas que marcan el ritmo de la vida en la abadía. Hoy se trata de una noticia agradable: el lanzamiento de una colección de novelas policíacas dirigidas a mayores de 15 años.

Aleteia: ¡Investigaciones policíacas surgidas de la imaginación de una hermana, eso sí que es sorprendente! ¿Cómo surgió este proyecto?

Madre Anne: Una hermana, cuyo nombre no revelaré, vino a verme para expresarme este deseo, con el objetivo de ofrecer una lectura sana a los adolescentes y hacerles sentir de cerca la belleza de la vida religiosa. Todo ello en un tono desenfadado y humorístico. En resumen, una «cosy mystery» [novela policíaca para todos los públicos, agradable de leer, en la que el detective suele ser un aficionado que investiga en un entorno familiar, N. del E.], al estilo de algunas obras de Agatha Christie, una de sus fuentes de inspiración.

¿Cómo reaccionaste?

¡En ese momento, la idea me pareció descabellada! Pero luego se fue asentando: esa religiosa no buscaba en absoluto llamarse la atención, sino entretener, le dando un toque especial a una buena trama. Como es tan divertida e ingeniosa, pensé que así podría desarrollar sus talentos y canalizar su energía creativa. Pero yo seguía dudando… Así que puse todo eso en manos de Dios, ante el Santísimo Sacramento. Le dije que este proyecto dependía de Su voluntad y que, si Él no lo quería, ¡solo tenía que hacer que fracasara! Mientras tanto, le di mi apoyo a la hermana, asegurándome de que este trabajo no interfiriera en absoluto con su vida de oración.

«Por nuestra consagración monástica, no poseemos nada, ni nuestros bienes, ni nuestro trabajo, ni nuestros talentos: todo está consagrado al Señor. Por eso era natural que esto se convirtiera en una aventura comunitaria».

¿Es por eso que insisten en que ella mantenga el anonimato?

Sí. Nuestra vida monástica es como sumergirnos en el silencio y la oración con Cristo. No debemos tener nada más querido que a Él. Destacar a una hermana iría en contra de este espíritu. Ella es y seguirá siendo para sus lectores la «hermana Edelweiss» y no se encargará personalmente de la promoción del libro. Como superiora, me aseguré de que estuviera dispuesta a ocultarse tras un seudónimo y a dejar su obra en manos de la comunidad. Por nuestra consagración monástica, no poseemos nada, ni nuestros bienes, ni nuestro trabajo, ni nuestros talentos: todo está consagrado al Señor. Por lo tanto, era natural que esto se convirtiera en una aventura comunitaria. Como lo expresó muy bien una de nosotras: «¡La hermana Edelweiss es una pluma con varios tinteros!».

¿Las hermanas colaboraron en la elaboración del libro en sí ?

Sí, para depurar una trama demasiado recargada, detectar las incoherencias de la historia, localizar errores tipográficos o ortográficos, etc. ¡Y para promocionar el libro! A una hermana se le ocurrió hacer un pequeño video promocional con la misma lámpara de queroseno que aparece en la portada; otra sugirió usar la música de La Pantera Rosa…

Esta aventura editorial tuvo un lado lúdico y alegre, hasta el último momento. Y es que el día que recibimos la novela, la hermana Edelweiss organizó una pequeña actividad: una pesca con cartones. ¡Había que encontrar el que contenía un ejemplar de «El misterio del Prologus»!