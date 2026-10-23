Teología del hogar: vivir solo, también es hogar

Esta es la explicación que da la Teología del Hogar a la pregunta que seguramente te has hecho si vives solo ¿es hogar una casa donde vives solo?

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Llegas a casa, enciendes la luz y nadie pregunta cómo te fue en el trabajo o en tus actividades del día. Para quienes son solteros, estudiantes lejos de los suyos, adultos mayores, viudos o bien, personas que tuvieron que mudarse a otro país por trabajo y ahora viven solos, esta es la escena que muchos en dichas situaciones viven al llegar a casa al finalizar su jornada.

Y a menudo la acompaña una duda silenciosa: ¿puede llamarse hogar un lugar donde vive una sola persona? La Teología del Hogar, una corriente espiritual que ha ido ganando fuerza en los últimos años, responde que sí. Su idea central es que el hogar está llamado a ser imagen del cielo.

Concepción "Chiti" Hoyos, autora de Dios bendiga esta casa (Nueva Eva, 2023) y directora del primer curso universitario sobre la materia, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la define como "la ciencia de Dios aplicada al hogar". Y hay un detalle revelador: para seguir esa línea basta con vivir en un hogar, del tipo que sea.

Dios no necesita una casa llena

Prostock-studio | Shutterstock

Hoyos recuerda que la historia de la Iglesia comenzó en un hogar, el de la Sagrada Familia, y que Dios forma parte de la familia. Por eso invita a darle «una llave para que pueda entrar cuando quiera», y la mejor llave, dice, es la bendición de la casa. Esa invitación no depende de cuántos vivan bajo el techo. Quien vive solo puede recorrer sus habitaciones, rezar una oración de bendición y hacer de ese lugar un espacio donde Dios es bienvenido.

La autora del libro, propone las siguientes dinámicas sí vives solo para que tu casa se convierta, no solo en un espacio al que llegas después de tus actividades, sino un hogar cistocéntico en donde cada rincón está la presencia de Dios y donde puedas sentir paz y plenitud con ayuda de la Teología del Hogar.

1 Un rincón para orar

Siguiendo el Catecismo, el libro recomienda que cada hogar tenga un espacio de oración. Para quien vive solo puede ser una repisa con un crucifijo, una vela y una Biblia: pequeña, pero siempre ahí al volver.

2 Una mesa cuidada

El curso dedica un módulo a la hospitalidad y la mesa compartida. Quien come solo puede poner un mantel, bendecir los alimentos y, de vez en cuando, invitar a alguien: una vecina, un amigo, un familiar que también está solo.

3 Una casa que hable de ti

Hoyos defiende que el hogar católico no debe ser impersonal, sino reflejar los gustos de quien lo habita, porque cada persona es única. Los libros, las plantas o las fotografías no son frivolidad: son parte de cómo una casa se vuelve tuya. Por lo tanto puedes añadir decoraciones que reflejan tu esencia y hagan de tu hogar un espacio en el que disfrutes estar y puedas recargar tus energías cada día.

Gladskikh Tatiana | Shutterstock

4 Cuando la casa guarda ausencias

Para quien ha perdido a alguien, el silencio de una casa puede doler. El primer módulo del curso de Hoyos habla de la redención del hogar: llevar a Dios lo que está roto. Aplicado a quien vive solo, significa dejar que la nostalgia o el cansancio entren también en la oración, en lugar de huir de ellos.

La Teología del Hogar ofrece una mirada clara

La casa donde vives, sea grande o pequeña, puede ser un lugar donde Dios habita y donde tú descansas. Un hogar no se mide por el número de personas, sino por la presencia de Dios y por el cuidado con que se habita.