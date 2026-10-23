Santa Paterna, una madre de familia impulsora de santidad

La archidiócesis española de Santiago abre la causa de beatificación de una fundadora que despierta devoción desde hace más de mil años.

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En Galicia veneran a Santa Paterna desde el siglo X. Para confirmar finalmente su santidad, la archidiócesis de Santiago de Compostela ha abierto este mes su causa de culto inmemorial.

Paterna Gundesindez, condesa de Présaras, fue una madre de familia impulsora de santidad, de la suya propia y de quienes estaban a su alrededor.

Los registros del monasterio de Sobrado la mencionan como Infanta del Reino Astur-Leonés.

Hija de Gundesindo y Senior, se casó con el conde Hermenegildo Aloitez (de los Condes de Présaras, Curtis).

Con él, fundó el Monasterio de Sobrado de los Monjes en un momento de expansión de la vida monástica y consolidación del culto al apóstol Santiago.

Lo explicó el postulador de su causa, el sacerdote Carlos Miramontes Seijas el 16 de octubre de 2026 en la apertura de la fase diocesana del proceso para su canonización equipolente.

Madre de obispos

Un hijo biológico de Paterna y Hermenegildo se convirtió en obispo: el arzobispo de Compostela Sisnando II.

Como protección ante las invasiones nórdicas, Sisnando “fortificaría la catedral” con fuertes muros y fosos.

Y también “mandaría iniciar la construcción de los edificios de San Martín Pinario y de San Paio de Antealtares”, según Miramontes.

El año 968 el arzobispo Sisnando II hizo frente a los vikingos en el campo de batalla. Aunque murió atravesado por una flecha, sus fortificaciones salvaron Compostela del caudillo Gunderedo.

Paterna también amadrinó al hijo de una de sus damas de cámara. Por caridad cristiana que rompe las diferencias sociales, contribuyó decisivamente a su formación cristiana.

Como una madre espiritual le ayudó a convertirse en quien ha pasado a la historia como san Pedro de Mezonzo, el arzobispo de Compostela al que se atribuye el famoso himno Salve Regina.

A San Pedro de Mezonzo también se le reconoce como “salvador del pueblo compostelano y de las reliquias del Apóstol”, destaca el postulador de Paterna.

Porque decidió llevar a la población civil y los restos de Santiago a los bosques ante la llegada de las tropas invasoras musulmanas de Almanzor y así evitó una batalla de incierto resultado.

Santa popular

Paterna murió en época de los saqueos vikingos y hasta hoy se la venera especialmente en la iglesia parroquial de San Julián de Arnois.

Allí podrían descansar sus restos mortales. Su sepulcro se transformó en altar y recibe muchos visitantes.

Además en esta iglesia hay un retablo y una imagen procesional dedicados a ella, y una cofradía documentada desde el año 1638.

La veneración popular se ha mantenido por siglos en la localidad de La Estrada, en la provincia de Pontevedra.

Paterna da nombre a una variante del Camino de Santiago que pasa por su sepulcro y a una fuente en un lugar donde cuentan que la santa se apareció.

Sus devotos celebran su fiesta cada 19 de octubre y le cantan un himno propio, dirigiéndose a ella como a una reina: