¿Qué hacer cuando un hijo enferma o le pasa un accidente?

Uno de los mayores momentos de estrés para padres primerizos es cuando llega la primera enfermedad o aquel accidente jugando que terminó en la sala de urgencias, ¿que se recomienda hacer?

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Nada ni nadie prepara a los padres para el momento en que un hijo se lastima o amanece con fiebre por primera vez. El instinto más común los empuja a querer resolverlo todo en el momento exacto, pero en los primeros auxilios pediátricos, actuar rápido es tan importante como actuar bien y ahí está la clave.

Desde una quemadura en la cocina hasta una caída de la bicicleta en el parque o una torcedura en el brincolín de la fiesta infantil, saber exactamente qué pasos seguir te dará la confianza para mantener la serenidad y cuidar de tu pequeño de manera segura.

Por eso debes tomar en cuenta la siguiente guía que te salvará en esos momentos que llegan de imprevisto.

La Regla de Oro: PAS (Proteger, Avisar, Socorrer)

Impact Photography | shutterstopck

Cuando estamos en una fiesta infantil o bien, en algún parque, ningún niño está exento de tener algún accidente, por lo que es recomendable aplicar estos tres sencillos pasos que te ayudarán a atender la situación de la mejor manera posible sin entrar en pánico.

Antes de realizar cualquier maniobra de primeros auxilios, aplica siempre este protocolo:

Proteger: asegura el entorno. Retira al niño de la fuente de peligro (agua hirviendo, algún enchufe, utensilios de cocina como cuchillos, entre otros) así evitarás que la situación empeore.

asegura el entorno. Retira al niño de la fuente de peligro (agua hirviendo, algún enchufe, utensilios de cocina como cuchillos, entre otros) así evitarás que la situación empeore. Avisar: Evalúa la gravedad. Si ves inconsciencia, dificultad grave para respirar, sangrado abundante o quemaduras extensas, llama inmediatamente a los servicios de emergencia.

Evalúa la gravedad. Si ves inconsciencia, dificultad grave para respirar, sangrado abundante o quemaduras extensas, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Socorrer: Mantén la calma, habla al niño con voz pausada y firme, y aplica las medidas básicas de auxilio.

Ahora, que sabes está técnica que te ayudará a prevenir ciertos riesgos, especialmente cuando se trata de accidentes, a continuación te mostraremos qué puedes hacer en caso de una enfermedad.

1 Evalúa el estado general del niño

Si el pequeño comienza a mostrar síntomas de fiebre, es ideal tener en casa un termómetro a la mano y medirla desde el primer momento, pero la actitud del niño lo es aún más. Un menor con fiebre que juega y bebe líquidos preocupa menos que uno sin fiebre pero letárgico, según expertos.

2 Comodidad

Vístelo con ropa ligera, mantén la habitación ventilada y ofrécele líquidos constantemente en pequeñas cantidades para evitar la deshidratación.

3 Medicación

Harbucks | Harbucks

Administra únicamente los antipiréticos (como paracetamol o ibuprofeno) formulados para niños y en las dosis recomendadas por su pediatra.

4 Cuándo consultar al médico

En bebés menores de 3 meses con temperatura superior a 38 °C, si la fiebre dura más de 3 días, si aparece rigidez en el cuello, o si presenta dificultad clara para respirar (se le marcan las costillas o hunde el abdomen).

Botiquín básico

Un hogar preparado disminuye la ansiedad ante cualquier imprevisto. Procura tener guardado en tu botiquín:

Gasas estériles y vendas adhesivas (curitas) de varios tamaños. Cinta médica (micropore). Solución salina o suero fisiológico para lavado de ojos y heridas. Termómetro digital. Tijeras de punta roma y pinzas. Antipirético pediátrico (autorizado por el pediatra). Lista de teléfonos de emergencia y contacto del pediatra visible en un lugar fijo (ej. el refrigerador).

Cuidar de los niños sin cortar la diversión