¿Qué hacer cuando un hijo enferma o le pasa un accidente?

Uno de los mayores momentos de estrés para padres primerizos es cuando llega la primera enfermedad o aquel accidente jugando que terminó en la sala de urgencias, ¿que se recomienda hacer?
Nada ni nadie prepara a los padres para el momento en que un hijo se lastima o amanece con fiebre por primera vez. El instinto más común los empuja a querer resolverlo todo en el momento exacto, pero en los primeros auxilios pediátricos, actuar rápido es tan importante como actuar bien y ahí está la clave.
Desde una quemadura en la cocina hasta una caída de la bicicleta en el parque o una torcedura en el brincolín de la fiesta infantil, saber exactamente qué pasos seguir te dará la confianza para mantener la serenidad y cuidar de tu pequeño de manera segura.
Por eso debes tomar en cuenta la siguiente guía que te salvará en esos momentos que llegan de imprevisto.
La Regla de Oro: PAS (Proteger, Avisar, Socorrer)
Cuando estamos en una fiesta infantil o bien, en algún parque, ningún niño está exento de tener algún accidente, por lo que es recomendable aplicar estos tres sencillos pasos que te ayudarán a atender la situación de la mejor manera posible sin entrar en pánico.
Antes de realizar cualquier maniobra de primeros auxilios, aplica siempre este protocolo:
- Proteger: asegura el entorno. Retira al niño de la fuente de peligro (agua hirviendo, algún enchufe, utensilios de cocina como cuchillos, entre otros) así evitarás que la situación empeore.
- Avisar: Evalúa la gravedad. Si ves inconsciencia, dificultad grave para respirar, sangrado abundante o quemaduras extensas, llama inmediatamente a los servicios de emergencia.
- Socorrer: Mantén la calma, habla al niño con voz pausada y firme, y aplica las medidas básicas de auxilio.
Ahora, que sabes está técnica que te ayudará a prevenir ciertos riesgos, especialmente cuando se trata de accidentes, a continuación te mostraremos qué puedes hacer en caso de una enfermedad.
1Evalúa el estado general del niño
Si el pequeño comienza a mostrar síntomas de fiebre, es ideal tener en casa un termómetro a la mano y medirla desde el primer momento, pero la actitud del niño lo es aún más. Un menor con fiebre que juega y bebe líquidos preocupa menos que uno sin fiebre pero letárgico, según expertos.
2Comodidad
Vístelo con ropa ligera, mantén la habitación ventilada y ofrécele líquidos constantemente en pequeñas cantidades para evitar la deshidratación.
3Medicación
Administra únicamente los antipiréticos (como paracetamol o ibuprofeno) formulados para niños y en las dosis recomendadas por su pediatra.
4Cuándo consultar al médico
En bebés menores de 3 meses con temperatura superior a 38 °C, si la fiebre dura más de 3 días, si aparece rigidez en el cuello, o si presenta dificultad clara para respirar (se le marcan las costillas o hunde el abdomen).
Botiquín básico
Un hogar preparado disminuye la ansiedad ante cualquier imprevisto. Procura tener guardado en tu botiquín:
- Gasas estériles y vendas adhesivas (curitas) de varios tamaños.
- Cinta médica (micropore).
- Solución salina o suero fisiológico para lavado de ojos y heridas.
- Termómetro digital.
- Tijeras de punta roma y pinzas.
- Antipirético pediátrico (autorizado por el pediatra).
- Lista de teléfonos de emergencia y contacto del pediatra visible en un lugar fijo (ej. el refrigerador).
Cuidar de los niños sin cortar la diversión
Como ves, no necesitan estar preocupados todo el tiempo o corriendo tras ellos para evitar un accidente o un resfriado que adquirieron en el colegio, más bien, estén preparados ante una emergencia para responder con calma.