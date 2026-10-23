León XIV finalmente no irá a Asís el 27 de octubre

Atendiendo al consejo de sus médicos, el papa León XIV no viajará a Asís, donde se le esperaba el 27 de octubre de 2026 para un encuentro interreligioso.

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Con el fin de «favorecer su recuperación» tras la intervención quirúrgica a la que se sometió para extirpar un nódulo canceroso en el pulmón, León XIV no viajará a Asís, donde se le esperaba el 27 de octubre de 2026 para un encuentro interreligioso, según ha anunciado la Oficina de Prensa de la Santa Sede este 23 de octubre, diez días después de la operación. En un comunicado publicado al mismo tiempo, sus médicos explican que las pruebas de control han confirmado la «excelente evolución» postoperatoria de su paciente, de 71 años, pero le desaconsejan este desplazamiento a la ciudad de Umbría, que debía realizarse en helicóptero.

Este viernes por la mañana, el médico oficial del Papa, Luigi Carbone, y el profesor que le operó, Stefano Margaritora, informan de que León XIV se ha sometido «según lo previsto» a una radiografía de control del tórax. Unos diez días después de la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho, esta prueba «ha confirmado la excelente evolución de su convalecencia postoperatoria», aseguran.

Por precaución no viajará

Tras salir del hospital Gemelli el pasado sábado, el pontífice estadounidense-peruano ha retomado desde el miércoles su agenda de audiencias diarias, recibiendo a grupos y pronunciando discursos sin dificultad aparente. Sin embargo, «por precaución» y «teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención», según se lee en el comunicado, los médicos que le atienden le han desaconsejado el viaje en helicóptero previsto para el próximo martes para recorrer los aproximadamente 130 kilómetros que le separan de Asís.

El Papa tenía previsto participar en el encuentro «Una paz desarmada y desarmante», organizado por la Comunidad de Sant’Egidio con motivo del aniversario del primer encuentro interreligioso impulsado por Juan Pablo II en esta ciudad. Iba a presidir una oración junto a los representantes de las Iglesias cristianas y, a continuación, pronunciar un discurso durante la ceremonia de clausura. A falta de su presencia, León XIV enviará un mensaje a los participantes, entre los que se encuentran el cardenal francés Jean-Marc Aveline y numerosos dignatarios religiosos.

Aún no hay pronunciamiento sobre el viaje a Sudamérica

El Vaticano, en cambio, no se pronuncia sobre el próximo viaje del 267.º papa a Sudamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, cuyos preparativos continúan. «La renuncia a viajar a Asís se debe únicamente al tiempo de convalecencia tras su intervención; no hay ningún otro motivo», asegura una fuente vaticana. El miércoles, los médicos informaron de que el cáncer de León XIV no se había extendido y que no necesitaría tratamiento adicional.