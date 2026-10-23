El don del Entendimiento no se mide con el coeficiente intelectual

Pedro López explica cómo el don del Entendimiento trasciende el coeficiente intelectual, permitiendo a las personas con discapacidad vivir la fe con el corazón

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Pedro López, catequista de niños con necesidades especiales, padre de un niño con discapacidad y locutor de Radio María, ofreció para Aleteia una explicación sobre el don del Entendimiento, uno de los siete dones del Espíritu Santo, y sobre lo que implica para las personas con discapacidad intelectual que se preparan para recibir un sacramento como la primera comunión.

Una luz sobrenatural para comprender la fe

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López parte de una distinción que, a su juicio, suele pasarse por alto: el Entendimiento no equivale a la inteligencia común ni a la capacidad de resolver un problema de matemáticas. El razonamiento lógico es una facultad natural, mientras que el Entendimiento es un don sobrenatural, una luz que Dios concede para comprender desde dentro las verdades de la fe.

Saber que Jesús resucitó es un dato al alcance de cualquiera; comprender qué significa esa resurrección para la propia vida es algo que se recibe. Como ejemplo, describe a un niño ante una imagen de la Virgen: a simple vista ve una pintura, pero el don le permite captar la ternura y la presencia de una madre.

Las tres claves de la fe en la discapacidad

Aplicado a la discapacidad, este planteamiento desmonta la suposición social de que una limitación intelectual cierra el acceso a los misterios profundos. López lo desarrolla en tres ideas:

La verdad entra por el corazón: Quien no sabe explicar un dogma no por ello deja de comprenderlo, y una persona con discapacidad intelectual, incluso severa, puede acoger el amor de Dios sin los filtros del orgullo ni de la complicación intelectual.

Quien no sabe explicar un dogma no por ello deja de comprenderlo, y una persona con discapacidad intelectual, incluso severa, puede acoger el amor de Dios sin los filtros del orgullo ni de la complicación intelectual. La fe es una relación, no un concepto: Un niño puede ser incapaz de exponer la Trinidad y, sin embargo, su confianza absoluta en Dios y su capacidad de entrega muestran que sabe con quién trata.

Un niño puede ser incapaz de exponer la Trinidad y, sin embargo, su confianza absoluta en Dios y su capacidad de entrega muestran que sabe con quién trata. El propósito va más allá de la productividad: El Entendimiento ayuda a familiares y cuidadores a ver que el propósito de Dios en la vida de estas personas no pasa por la productividad ni por la autonomía tal como las mide el mundo, sino por una santidad que se construye en la entrega y en la vulnerabilidad. Desde esa perspectiva, afirma López, ellos son los maestros de la fe.

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Criterios renovados para la catequesis sacramental

De ahí se deriva una consecuencia práctica para la catequesis sacramental. Si el Entendimiento dependiera del coeficiente intelectual, habría que evaluar cuánto sabe cada candidato y excluir a quien no alcanzara cierto nivel. Pero si se trata de un don que ilumina el corazón, el criterio cambia: lo decisivo es que la persona reconozca que lo que recibe es distinto de cualquier otro alimento, que lo valore, que lo desee y que mantenga con Jesús una relación real, a su manera.

Un niño que se detiene ante el sagrario, que guarda silencio cuando los demás callan o que sonríe al reconocer a Jesús muestra ya lo esencial, aunque nunca pueda definir una sola palabra del catecismo. La tarea del catequista, según López, consiste en aprender a leer esos gestos con la misma atención con que otros corrigen un examen.