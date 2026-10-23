6 expresiones cotidianas con sorprendentes conexiones papales

Desde el favoritismo familiar hasta la gente que habla demasiado, el papado ha dejado su huella en algunas expresiones insospechadas

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Los papas han influido en el mundo durante siglos, pero tal vez te sorprenda descubrir con qué frecuencia aparecen en nuestras conversaciones cotidianas.

Así que te presentamos seis expresiones con conexiones fascinantes con la historia papal y católica. Puede que algunas no te sorprendan demasiado, pero otras muestran cuán profundamente la Iglesia se ha infiltrado en nuestro lenguaje cotidiano.

1 Nepotismo

Hoy en día, el nepotismo es lo que pasa cuando el sobrino del jefe, que carece por completo de cualificaciones, de alguna manera consigue el mejor trabajo de la empresa. Y da la casualidad de que los sobrinos son precisamente el origen de la palabra.

El término deriva del italiano «nepotismo», que a su vez proviene de «nipote», que significa sobrino. Durante el Renacimiento y en épocas posteriores, ciertos papas se mostraron particularmente generosos a la hora de conseguir puestos prestigiosos para sus familiares.

Para el siglo XVII, esta práctica había dado origen a la palabra «nepotismo», que con el tiempo salió del Vaticano y encontró un hogar cómodo en oficinas, empresas y círculos políticos de todo el mundo.

2 Pontificado

Todos nos hemos topado con alguien a quien le gusta demasiado el sonido de su propia voz. Tal vez sea ese colega que convierte una simple pregunta en una charla de 20 minutos, o ese familiar que no puede resistirse a aprovechar la cena de Navidad como una excelente oportunidad para compartir sus opiniones sobre absolutamente todo.

Decimos que están «pontificando», y no hace falta ser un gran lingüista para sospechar que un papa podría estar acechando en algún lugar de su historia.

El sustantivo «pontificado» se refería originalmente al cargo o período de servicio de un pontífice, en particular un papa. El verbo se desarrolló a partir del latín pontifex, que significa «sumo sacerdote», y se asoció inicialmente con el desempeño de las funciones de un pontífice.

Desafortunadamente, en algún momento del camino, la palabra adquirió un significado menos halagador. Para el siglo XIX, ya podía describir a alguien que adoptaba aires pomposos, y con el tiempo pasó a significar hablar de manera excesivamente autoritaria o dogmática. No es precisamente el tributo lingüístico que el papado podría haber esperado.

Aun así, es una palabra maravillosamente útil, especialmente cuando alguien insiste en explicar un tema del que sabe considerablemente menos de lo que cree.

3 El abogado del diablo

¿Alguna vez has argumentado deliberadamente en contra de una idea con la que en realidad estás de acuerdo, solo para ver si resiste un análisis riguroso? Pues bien, has desempeñado el papel de abogado del diablo, un rol con una historia católica sorprendentemente respetable.

Durante siglos, la Iglesia empleó a un funcionario conocido como el Promotor de la Fe durante las investigaciones sobre posibles santos. Parte de su responsabilidad consistía en examinar críticamente las pruebas, plantear objeciones y asegurarse de que las afirmaciones sobre la santidad y los milagros de un candidato pudieran resistir un análisis riguroso. Se le conoció popularmente como el advocatus diaboli, o abogado del diablo.

A pesar del título de trabajo bastante alarmante, en realidad no trabajaba para el diablo. Todo lo contrario. Su trabajo consistía en ayudar a garantizar que la Iglesia tomara decisiones acertadas sobre a quién declaraba santo.

La expresión acabó pasando al lenguaje cotidiano, donde ahora describe a alguien que cuestiona un argumento, a menudo con el fin de fomentar la discusión. Lo cual resulta bastante útil cuando, en realidad, estás de acuerdo con todos los presentes, pero decides que la conversación sería mucho más interesante si no lo estuvieras.

4 Cónclave

Hoy en día, es posible que escuches hablar de un cónclave político, una reunión de líderes empresariales o una reunión particularmente secreta de personas influyentes. Sin embargo, la palabra tiene sus raíces en uno de los episodios más extraordinarios de la historia de las elecciones papales.

En 1268, los cardenales se reunieron en la ciudad italiana de Viterbo para elegir a un nuevo papa. Desafortunadamente, no pudieron ponerse de acuerdo sobre a quién elegir. Pasaron los meses. Luego un año. Y otro más.

Los habitantes de la ciudad, cada vez más exasperados, decidieron finalmente que ya era suficiente y encerraron a los cardenales dentro del palacio papal en un intento por acelerar las cosas. Sin embargo, ni siquiera eso produjo un resultado inmediato. La elección se prolongó hasta 1271, cuando finalmente se eligió a Gregorio X.

La palabra «conclave» proviene del latín y significa «habitación que se puede cerrar con llave», y la experiencia en Viterbo ayudó a inspirar las reglas formales que rigen las elecciones papales, introducidas por Gregorio X en 1274.

Afortunadamente, la mayoría de las reuniones de negocios modernas no requieren encerrar a los participantes hasta que lleguen a una decisión. Aunque cualquiera que haya soportado una reunión de comité particularmente tediosa podría sentirse tentado de hacerlo en alguna ocasión.

5 Canonizar

Si alguien ha sido canonizado por la Iglesia católica, significa que ha sido reconocido formalmente como santo. La palabra proviene de la idea de incluir el nombre de alguien en el canon, o lista oficial, de los santos. Aunque la práctica de reconocer a los santos es mucho más antigua, la canonización pasó a ser, gradualmente, competencia exclusiva de la autoridad papal durante la Edad Media.

Sin embargo, fuera de la Iglesia, la palabra ha adquirido un significado bastante más informal. Hoy en día, podríamos decir que un actor ha sido canonizado por los críticos de cine, o que una figura pública muy querida ha sido prácticamente canonizada por sus admiradores.

Nadie está sugiriendo que la celebridad haya realizado un milagro o demostrado una virtud heroica. Simplemente significa que ha sido elevada a una posición en la que la crítica es casi impensable.

La Iglesia, por supuesto, tarda mucho más tiempo en investigar a un candidato a la santidad. ¡Internet a veces puede hacerlo en una tarde!

6 Ex cathedra

Ahora bien, admitimos que esta última expresión no se ha incorporado precisamente al lenguaje cotidiano. Pero, francamente, creemos que merece un resurgimiento.

Ex cathedra significa literalmente «desde la cátedra» en latín. En la doctrina católica, se refiere al papa ejerciendo su autoridad docente suprema de una manera muy específica al proclamar de manera definitiva una doctrina relacionada con la fe o la moral. Ciertamente no se aplica a todo lo que dice un papa, incluso si por casualidad está sentado en una silla particularmente impresionante.

Fuera de la Iglesia, sin embargo, la expresión también puede describir a alguien que habla con un aire de autoridad incuestionable. Y solo imagina qué útil podría ser eso.

La próxima vez que alguien en la mesa exprese su opinión como si no hubiera lugar para más discusión, en lugar de poner los ojos en blanco, podrías simplemente decir: «Bueno, eso fue bastante ex cathedra».