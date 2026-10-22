Tres puntos que debes conocer si cantas en un coro

Pertenecer a un coro es integrarse en un importante ministerio que no es un simple acompañamiento de la liturgia, por eso conviene saber estos tres detalles.

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Dentro de la Iglesia existe una gran variedad de ministerios en los que los laicos pueden colaborar. Uno de ellos es el coro, que está considerado dentro de los documentos de la Iglesia católica y que ha sido muy importante en la Historia de la Iglesia.

Leemos en el documento Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II que:

"La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la Liturgia solemne (n. 112).

Sin embargo, no se puede ejercer este servicio de cualquier manera, es necesario prepararse. Por supuesto es importante el conocimiento técnico, pero es fundamental la "educación litúrgica" (SC 19).

No pretendemos dar un curso, solo señalar tres puntos que pueden ser de ayuda para quienes realizar este bello ministerio.

1 Elegir bien los cantos

El coro debe tener cuidado de que los cantos sean adecuados en dos dimensiones:

Que sean litúrgicos, porque deben corresponder a cada momento de la celebración. Hay que procurar que los cantos estén aprobados por la Comisión de Liturgia de la Diócesis a la que pertenecen las parroquias, pues los obispos de cada país tienen sus propios lineamientos, acordes a la realidad de sus Iglesias particulares. Y que fomente la participación de los fieles (SC 30). No tiene caso que se interpreten cantos hermosos si la asamblea está callada porque no los conoce, es muy importante que "resuenen las voces de los fieles" (SC 118).

2 Usar cantos católicos

Hay una moda entre los coros católicos por utilizar canciones cristianas - y de autores de otras confesiones religiosas -. Hay que recordar que no se trata de llenar un espacio, sino de ayudar a la asamblea a interiorizar la realidad que está sucediendo en la liturgia, sobre todo en la Cena del Señor.

Por eso no se deben interpretar canciones que no se relacionen con los momentos establecidos en la santa Misa, por mucho que toquen las fibras sensibles de los oyentes. Quizá puedan utilizarse en otro momento, como en alguna reunión o retiro, pero no en la Eucaristía.

Para eso, la Sacrosanctum Concilium recomienda que "Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro", pero no solo para que hagan cantos de alta escuela, "sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles" (SC 121).

Es muy importante la belleza del canto para que la gente viva mejor la liturgia.

3 Ser servidores, no protagonistas

Por último, hay que recordar que el coro no es el protagonista de la celebración. No están "amenizando" un evento, sino sirviendo para que la asamblea profundice su relación con Cristo en la liturgia.

Así mismo, a la par de la elección de los cantos adecuados, deben participar en la santa Misa y estar atentos a cada momento para cortar el canto en cuanto el sacerdote retome la acción que esté realizando.

Por ejemplo, si ya terminó de preparar los dones del pan y del vino, el canto de ofertorio debe concluir también y no continuar las estrofas que le faltan. O si el último fiel ha comulgado, el coro debe callar y no prolongar el canto hasta que el sacerdote haga la oración final, también es necesario respetar los silencios.