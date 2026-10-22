Los profetas de la Biblia: Sofonías

Sofonías, profeta del reino de Judá fue uno de los precursores de la gran reforma que se llevaría a cabo durante el reinado de Josías.

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En la Biblia, el Libro de Sofonías nos ofrece algunos datos sobre el linaje de este profeta, que parece ser de alta cuna: sería «hijo de Koushi, hijo de Guedalya, hijo de Amarya, hijo de Ezequías, en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá», aunque no estamos seguros de que la referencia a Ezequías sea precisamente la del rey que reinó anteriormente en Judá. Sea como fuere, Sofonías se lanzará muy pronto a una valiente denuncia de los males que afectaban a la sociedad de su tiempo y de los que el relato bíblico nos da una pequeña idea…

La constatación que hace el profeta Sofonías en tiempos del rey Josías es, en efecto, inequívoca: «Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército de los cielos, a los que se postran jurando por el Señor, mientras juran por Milcom, su dios» (Sof 1,5). La lista que sigue es larga: los pecados cometidos por Israel, a saber, la codicia, el orgullo, la blasfemia, las impiedades, las profanaciones, las injusticias, los crímenes, las mentiras… Este sombrío retrato justifica la ira del profeta, que anuncia los peores males que se abatirán sobre el pueblo infiel, unas imprecaciones aterradoras que el texto del Antiguo Testamento detalla sin matices.

¿La ira divina y una esperanza?

El profeta Sofonías, al igual que los demás profetas bíblicos, sigue, en efecto, un esquema clásico al enumerar con gran precisión todos los males que se abatirían sobre Judá y los idólatras, sin que parezca haberse olvidado ninguno: los gritos y alaridos de las multitudes precederán al saqueo de las riquezas impías, a la devastación de las casas y las cosechas, a la angustia y los tormentos, a la oscuridad, las tinieblas y las nubes sombrías, hasta tal punto —precisa la Biblia— que «¡incluso el guerrero clama auxilio!».

El Libro de Sofonías es tajante: «Arrojaré a los hombres a la angustia, caminarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor; su sangre se derramará como polvo, sus cadáveres serán arrojados como basura. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos. En el día de la ira del Señor, el fuego de su celo devorará toda la tierra, pues llevará a cabo la terrible exterminación de todos los habitantes de la tierra» (Sof 1,17-18). ¿Qué cabe esperar tras tales profecías?

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¿Podía el pueblo de Dios seguir realmente albergando esperanzas ante este oráculo tan trágico del profeta? Parece que sí, aunque, según Sofonías, el único desenlace favorable esté reservado a los más humildes. Aquellos que buscan la justicia y la humildad conocerán así un desenlace mejor en el día de la ira del Señor anunciado por el profeta. Ahí reside el núcleo mismo de la acción profética de Sofonías, acción que precederá a la reforma radical del rey Josías.