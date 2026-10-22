La Santa Sede y Honduras firman un acuerdo que protege a la Iglesia y el secreto de confesión

Desde la Sala de los Tratados del Palacio Apostólico, el documento fue firmado por el «número 2» del Vaticano, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, y el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah. El acuerdo en cuestión, compuesto por 25 artículos, tiene como objetivo proteger la personalidad jurídica de la Iglesia y promover la colaboración entre la Iglesia y el Estado, explica el Vaticano.

La Santa Sede y Honduras firmaron un acuerdo bilateral el 22 de octubre de 2026 en el Vaticano. Este acuerdo, que se ha estado preparando desde hace varios años, garantiza a la Iglesia católica, entre otras cosas, el derecho al culto y a la organización, así como el respeto al secreto de la confesión «sin limitación alguna», en este país de América Central donde la mitad de la población profesa el catolicismo.

El acuerdo, firmado en el Vaticano el 22 de octubre, garantiza la libertad de culto y organización de la Iglesia, así como el secreto de confesión

Una serie de garantías

El comunicado enumera una serie de garantías para la Iglesia: la libertad religiosa, la libertad de culto, así como el derecho a «actuar según sus propias normas, autogobernarse y nombrar libremente a sus ministros del culto». El Estado hondureño también reconoce el «derecho a la objeción de conciencia» y «la inviolabilidad del secreto sacramental, sin condiciones ni limitaciones, así como el secreto profesional de los agentes pastorales, similar al de la confesión».

El acuerdo también protege las obras de la Iglesia católica, a la que se le permite crear «instituciones educativas y caritativas», así como brindar asistencia espiritual «a las personas acogidas en estructuras sociales, educativas, de salud y penitenciarias, tanto públicas como privadas». El acompañamiento pastoral de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía se «facilitará», según se indica además.

El proyecto de este acuerdo ya se había anunciado anteriormente: durante la visita al Vaticano de la ex presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, el 20 de octubre de 2022, la Secretaría de Estado había mencionado la voluntad de fortalecer las «buenas relaciones bilaterales» con «la firma de un acuerdo marco entre la Santa Sede y el Estado hondureño».