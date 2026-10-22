La Santa Sede y Honduras firman un acuerdo que protege a la Iglesia y el secreto de confesión

El acuerdo, firmado en el Vaticano el 22 de octubre, garantiza la libertad de culto y organización de la Iglesia, así como el secreto de confesión
La Santa Sede y Honduras firmaron un acuerdo bilateral el 22 de octubre de 2026 en el Vaticano. Este acuerdo, que se ha estado preparando desde hace varios años, garantiza a la Iglesia católica, entre otras cosas, el derecho al culto y a la organización, así como el respeto al secreto de la confesión «sin limitación alguna», en este país de América Central donde la mitad de la población profesa el catolicismo.
Desde la Sala de los Tratados del Palacio Apostólico, el documento fue firmado por el «número 2» del Vaticano, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, y el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah. El acuerdo en cuestión, compuesto por 25 artículos, tiene como objetivo proteger la personalidad jurídica de la Iglesia y promover la colaboración entre la Iglesia y el Estado, explica el Vaticano.