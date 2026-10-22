Isaure, 24 años, entre el amor por los picos y el camino de la fe

Para Isaure, 24 años, la montaña es mucho más que un lugar de escape. Sola en los senderos, ella descubre poco a poco un camino de fe, entre la superación de sí misma, el asombro y el abandono a Dios.

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Isaure, de 24 años, estudia psicología en Bruselas y lleva la montaña en la sangre. Aunque ha recorrido el mundo con su familia debido a los traslados laborales de su papá, dondequiera que esté, la llamada de las cumbres siempre termina por atraerla de vuelta. Un amor que heredó de su mamá, originaria de los Pirineos (cordillera en Europa), y del chalet de sus abuelos, enclavado en el corazón de las montañas, al que solía ir cada verano durante su infancia.

Pero cuando cumplió 15 años, se le partió el corazón. Se enteró de que iban a vender el chalet. Pasaron los años y la necesidad visceral de volver a las montañas se volvió cada día más apremiante. Unos años más tarde, durante su programa Erasmus en Polonia, las cordilleras del sur le llamaron terriblemente la atención: "¡Nunca había visto montañas como esas!", confiesa con gusto a Aleteia. Esta vez está decidido: se irá, sola, a la aventura.

Dios, compañero de camino

¿Sola? En realidad, no. Hay un compañero de camino que nunca la abandona: Dios. La montaña se menciona con frecuencia en la Biblia; sin embargo, no son esos pasajes los que más la conmueven. Las palabras en las que "Jesús se acerca a nosotros" le dan la sensación de estar apoyada. "Eso es lo que necesito cuando camino", continúa. Le gusta imaginarse la escena de los discípulos de Emaús: "Un camino iluminado, sencillo. Dios caminando a mi lado, lleno de dulzura.

¡Al fin y al cabo, todo lo contrario de la realidad del senderismo!", resume la joven riendo. Del mismo modo, Isaure nunca se separa de Pier Giorgio Frassati. Su oración se ha unido a la de Juan Pablo II, amante de la montaña, en su cartera. "Antes de cada ascenso, le confío mi seguridad y mis pasos".

Su fe se volvió entonces más personal: "La montaña reavivó mi fe". Desde entonces, una cosa ya no va sin la otra.

Las tutas de nuestra vida

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El silencio, la oración y esa sensación de acercarse a Dios son el núcleo de sus caminatas. Pero a esta dimensión espiritual se suma una experiencia física: superarse a sí misma. "La dimensión del cuerpo es esencial", subraya. A lo largo de las ascensiones, Isaure se ha dado cuenta de su propia fragilidad: "He comprendido cuán frágil es el ser humano. Vulnerable". Es imposible olvidar que el cuerpo tiene sus límites: "El ser humano depende del sueño, del peso de su mochila o incluso de la comida". Una realidad que le recuerda que el ser humano no es todopoderoso y que le ha enseñado a pedir ayuda: "Cuando uno está solo, debe confiarse a Dios", explica.

Para Isaure, las rutas de montaña se parecen, en definitiva, a las "rutas de nuestras vidas": caminos que nos hacen atravesar todo tipo de emociones, que exigen aceptar que no podemos controlarlo todo y dejarnos llevar. Dejarse llevar se ha convertido en una filosofía de vida, tan vertiginosa como ciertas cumbres: "¡Lánzate y ya verás!", resume. Un estímulo para superarse, pero también para aceptar dejarse llevar.

En el silencio de las cumbres

Por la mañana, a Isaure le gusta salir al aire fresco cuando todos aún duermen. Sola en medio de esta inmensa catedral de roca, estos paisajes de una "locura de belleza" la desconciertan. Ante esta inmensidad, Isaure a menudo se pregunta: "¿Por qué el buen Dios me regala a mí una 'belleza inútil' así?" Paisajes que a veces le parecen «demasiado grandes para ella", ya que su poder supera lo que ella puede captar en ese momento.