Arte para ver la muerte con esperanza

Estas obras contemporáneas celebran el amor vivido en la tierra y expresan la confianza en que llegue a plenitud en el cielo

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

El arte fúnebre suele expresar tristeza por la separación, duelo por lo que se pierde con la muerte. A veces, sin embargo, refleja el amor y la felicidad que se espera encontrar más allá de este mundo.

Hay artistas que iluminan con la fe sus obras sobre los difuntos y la muerte, como quienes ante el nacimiento de un bebé, más allá de los dolores del parto, se alegran por la nueva vida.

Uno de ellos es el reconocido músico británico John Rutter. Dos años después de perder a su hijo de 19 años en un accidente, compuso la “Misa de los niños”.

“No quería escribir un réquiem -explicó en una entrevista al diario La Vanguardia-. Quise mostrar un mundo luminoso en el que aparecían elementos que eran especiales para mi hijo. Utilicé los himnos que cantaban por la mañana y por la noche en su escuela. Uno abre la obra y el otro la cierra. Dos recuerdos felices”.

Su Mass of the Children mezcla textos litúrgicos con poemas ingleses, y voces de niños y de adultos para transmitir paz y esperanza.

Rutter ha compuesto numerosas obras, sobre todo corales. Ha grabado más de 50 discos con el coro de cámara Cambridge Singers que dirige.

Mirando al cielo

La Misa de los niños es una buena banda sonora para contemplar la obra pictórica “Comunión de los santos” de la parroquia de Todos los Santos de Alpena, en el estado de Míchigan.

Se trata de 10 grandes lienzos en los que están representados 62 santos muy diversos en actitud de adoración, a Cristo (Eucaristía guardado en el Sagrario y pintado en la Cruz).

Esta representación llena de luz la pintó el artista John McCoy por encargo de la parroquia de Alpena el año 2016.

Muestra la unión entre el cielo y la tierra que la Iglesia expresa en las fiestas de Todos los Santos y de los Difuntos.

Los católicos las celebran consecutivamente el 1 y el 2 de noviembre, rezando con los que ya están en el cielo por quienes se preparan para él en el purgatorio.

McCoy asegura que realizar esta obra artística ha sido una de las experiencias más profundas de su vida, y que ha sentido la presencia y la guía de Dios durante todo el proceso.

“Agradezco formar parte de la historia divina que le pertenece, a la cual Él nos llama a cada uno; nada más merece nuestro tiempo y talento”, explica en la web de la parroquia.

“El silencio que acompaña a la pintura es la naturaleza invisible de la verdadera Comunión de los Santos, que está con nosotros anhelando que nos acerquemos a Jesús en el Santísimo Sacramento. La presencia que emana de la pintura es la alegría en nuestros corazones cuando estamos juntos en el Cuerpo de Cristo”.

Unidos para siempre

Entre el arte contemporáneo que ayuda a acoger la muerte con esperanza se encuentran muchas figuras de cementerios, por ejemplo la tumba de los Scardovi Novella.

Una cruz con figuras de la vida de Jesús en relieve une las lápidas de Giuliano Scardovi y María Novella.

Este sencillo monumento funerario expresa la unión eterna de sus almas que esperaron quienes enterraron sus cuerpos juntos en este cementerio de Biencanigo, en Italia.