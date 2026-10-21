¿Qué hace un moderador parroquial?

Una figura poco común en las parroquias, el moderador tiene un papel importante para el desarrollo de un trabajo pastoral armónico que vale la pena conocer.

Copiar el enlace Compartir en :

El trabajo que desarrollan las parroquias es mucho y muy diverso. Cada sacerdote que administra una parroquia tiene la responsabilidad de dirigir las actividades y a los colaboradores que le ayudan en cada área de la pastoral y que, regularmente, integran el Consejo Parroquial de Pastoral.

La realidad humana

Y es aquí donde la tarea se vuelve más compleja porque el elemento humano siempre será la parte más complicada de manejar por la realidad personal de cada integrante, su formación y la experiencia que ha tenido en la vida porque es inherente a su personalidad y a lo que aporta a la pastoral.

Es por esta razón que la labor del moderador parroquial - que es un laico - es una pieza fundamental que se encarga de enlazar al sacerdote y a los fieles que colaboran con él para que su relación sea cordial y productiva.

¿Cuál es su función?

De acuerdo con un manual interno de la diócesis de Querétaro menciona que:

Un moderador laico del Consejo Parroquial de Pastoral no es un simple facilitador de reuniones. Es un servidor de la comunión pastoral que, en corresponsabilidad diferenciada con el párroco y sin sustituirlo nunca articula y anima el conjunto de la vida del Consejo.

Su actividad es servir dentro de la reunión del Consejo para moderar - valga la redundancia - coordinar la ejecución del plan de trabajo pastoral y guiar y animar a las personas que participan dentro del Consejo.

Un trabajo en conjunto

Cumpliendo con estas tres cualidades, el moderador se convierte en el "primer colaborador operativo" del párroco en la conducción pastoral de la parroquia.

Por eso debe velar por el orden, favorecer el diálogo, asegurar la participación de todos, dar seguimiento a acuerdos anteriores, cuidar los tiempos y ritmos de la reunión e introduce la conversación en el Espíritu como método de discernimiento.

No es una labor sencilla porque además de las habilidades técnicas que tendrá que desarrollar, deberá ser empático, estar abierto al diálogo, apoyar al sacerdote convocando y preparando las reuniones, acompañar a los coordinadores de los equipos laicales que requieren ser escuchados, comunicarles las decisiones del Consejo, promover la formación permanente, entre otras funciones, y lo más importante: ser un cristiano lleno de Dios y de su gracia.