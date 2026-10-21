Probó de todo, pero Jesús fue el único que pudo sanarlo

Tras recibir el diagnóstico de colitis ulcerosa, Janez Vevar probó numerosos métodos de tratamiento. El encuentro en Kurešček marcó el inicio de su transformación espiritual

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"De niño escribí en alguna parte que era un chico alegre del campo", cuenta Janez Vevar. "Ahora, en mi tiempo libre, vuelvo a ser agricultor, aunque por lo demás soy diseñador", continúa. Tiene una esposa, Barbara, y tres hijos; su mujer y él esperaron nada menos que nueve años para tener a su primera hija. "El Señor debió de hacer muchas cosas entretanto para preparar el terreno", explica Janez.

A la pregunta de quién es Dios para él, responde que Dios es aquel a quien todos buscamos, aunque a veces no seamos conscientes de ello. "Más que a Dios, en la vida he buscado la paz interior y la satisfacción personal, que, en mayor o menor medida, veía en el dinero, los bienes y el estatus. Pero cuando miro atrás, veo que anhelaba el amor, poder ser quien soy". Todo eso se lo ha dado el Señor y sigue dándoselo.

Cuando la enfermedad te cambia la vida

Kristina Knez | Aleteia

El punto de inflexión en la vida de Janez se produjo poco después de casarse. "Un mes después de casarme, los médicos me dijeron que padecía colitis ulcerosa, una inflamación del intestino grueso. Ahí fue cuando comenzó mi calvario", cuenta. Al principio confió en los médicos y puso sus esperanzas en su ayuda, pero al cabo de medio año su estado no había mejorado. Por eso empezó a buscar otras soluciones.

Primero probó diferentes dietas y, después, numerosas prácticas alternativas: acudió a un bioenergético, a un quiropráctico y a un homeópata, y se inscribió en un curso de reiki y en un curso de yoga. "Lo único que tenían en común todos esos intentos era que nada me ayudaba", recuerda. Todos le prometían la curación, pero tres años después no había mejorado nada. "Antes de casarnos, Barbara y yo participábamos bastante activamente en la parroquia", cuenta.

Empezaron a alejarse de la Iglesia; la misa se volvió para ellos algo innecesario, vacío. También se fueron distanciando el uno del otro; llegaron incluso a plantearse si tenía sentido que siguieran juntos. "¿Por qué no seguir cada uno su propio camino? Al fin y al cabo, Bárbara no tenía nada de mí, desde luego no un marido", explica Janez al describir sus dudas.

Un encuentro decisivo en Kurešček

"Gracias a Dios, Bárbara tenía una abuela que rezaba fervientemente por nosotros. Un día llamó a Bárbara y le dijo que el domingo estaría en Kurešček, un monte de 833 metros de altura situado en Eslovenia, al sur del humedal de Liubliana. Ahí, un sacerdote rezaría por su curación. Cuando oí eso, a pesar de toda la fe que tenía en las prácticas alternativas, la idea de que pudiera curarme gracias a la oración de un sacerdote me resultaba totalmente inaceptable. Pero, aun así, me decidí y fuimos.

En Kurešček, el padre James Manjackal impartía un seminario y, precisamente aquel domingo, habló sobre las prácticas alternativas, la Nueva Era y el yoga. Su mensaje fue: "Detrás de todo esto hay un espíritu maligno". Me quitó todas las bazas en las que había apostado. Los medicamentos de los médicos no me hacían efecto o no los toleraba, y él me había quitado las prácticas alternativas". Janez se preguntaba qué le quedaba entonces. El padre James continuó: "Jesús es tu médico".

A continuación, presentó a los allí reunidos las cinco "vitaminas de Dios": la oración diaria, la lectura de la Biblia, la misa, la comunión, y la confesión mensual. Janez no creía que todo eso pudiera funcionar, pero sintió una especie de inquietud interior y pensó que debía intentarlo.

"De verdad me puse con la primera vitamina: empecé a leer la Biblia. Como antes había leído tantos libros esotéricos, me sorprendió cómo la Biblia me interpelaba interiormente y cómo, al leerla, se instalaba la paz en mi interior", cuenta.

A continuación, empezó a asistir cada día a misa; junto con Bárbara, comenzaron a rezar el rosario y, al cabo de unos años, volvió también a confesarse. Su relación con Dios empezó a cambiar, pero los problemas de salud persistían.

"Quizá el Señor también me escuche a mí"

Kristina Knez | Aleteia

En uno de los siguientes seminarios en Kurešček, el padre James aconsejó a aquellos que aún no habían logrado la curación que se unieran al grupo de oración de alabanza. «Lo primero que pensé fue: “¿Un grupo de oración? Me gustan las canciones, pero ¿un grupo de abuelas y yo ahí?”», dice Janez sonriendo. A pesar de sus dudas, él y Barbara se unieron al grupo de oración de Hrastje, cerca de Kranj.

"Allí, el Señor inició en mí un proceso de purificación. Me di cuenta de que en mi interior había mucho rencor, heridas de la infancia y dolor. Por fuera parecía estar bien, pero por dentro llevaba muchas cosas que ni siquiera sabía cómo expresar con palabras. El Señor empezó poco a poco a sacarlas a la luz y a sanarlas".

Más tarde, él y su esposa asistieron a una misa de sanación interior en Kurešček. Janez se encontraba entonces en muy mal estado. Ni siquiera se atrevía a alejarse diez kilómetros de casa sin haber comprobado antes dónde estaban los aseos. Era totalmente habitual que fuera al baño cinco o seis veces en una sola tarde. "Cuando llegué a Kurešček, me puse delante de María y le dije: 'María, si me has traído hasta aquí, ayúdame a aguantar'. Y aguanté. No fue hasta la noche cuando me di cuenta de que no había ido al baño en toda la tarde.