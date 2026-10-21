¿Por qué los Padres del Desierto temían tanto la calumnia?

Culpar al hermano es una verdadera tentación. El santo monje Moisés el Etíope nos advierte: hablar mal o juzgar a nuestro prójimo es añadir una nueva desgracia.

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El monje Moisés nos transmite aquí una rica experiencia. Moisés tuvo una «vocación tardía» en la vida monástica: africano que llegó a Egipto como esclavo y fue expulsado por su amo, había llevado anteriormente una vida bastante agitada y no siempre edificante. Tras su conversión, quiso hacerse monje en el desierto. Amable y acogedor, se ganaba los corazones y ejercía una profunda influencia en todos los que acudían a verle. Murió de forma brutal, asesinado por una horda de saqueadores que vagaban por el desierto.

Asumir la culpa

Al hermano menor que le pregunta en este apoftegma sobre el perdón de sus faltas, toma su propia experiencia como punto de partida. Sabe lo que es ser acusado por su amo y lo tentador que resulta, en ese momento, hacer recaer en otra persona al menos una parte de la responsabilidad:

«El hermano preguntó: “He aquí que un hombre golpea a su esclavo por una falta que ha cometido. ¿Qué dirá el esclavo?”. El anciano respondió: “Si es un buen esclavo, dirá: ¡Ten piedad de mí! He pecado”. El hermano le dijo: «¿No dirá nada más?». El anciano respondió: «No, porque en cuanto se atreve a acusarse a sí mismo y a decir: “He pecado”, su amo se compadece de él al instante. Pero el objetivo de todo esto es no juzgar al prójimo» (Apophtegmata, pag. 89).

Sin añadir más desgracias

Moisés nos advierte, pues, claramente; nos invita a no añadir nada a la confesión de nuestra culpa, al considerar que ya es más que suficiente haberse desviado del camino recto. Porque, al implicar al prójimo, aunque sea ligeramente, se añade una nueva desgracia. Habría dos motivos para llorar en lugar de uno solo. Y continúa:

«Porque cuando la mano del Señor mató a todos los primogénitos de Egipto, no había casa en la que no hubiera un muerto (Éxodo 12, 29-30). El hermano le preguntó: “¿Qué significa esta palabra?”. El anciano le respondió: “ Si nos esforzamos por ver nuestros pecados, no veremos los pecados del prójimo. De hecho, es una locura, cuando uno tiene un muerto en su casa, dejarlo allí para ir a llorar el del vecino. Morir frente a tu prójimo es cargar con tus pecados y no preocuparte por ningún hombre, sea bueno o malo. No hagas daño a nadie, no albergues en tu corazón pensamientos malvados hacia nadie. No menosprecies a quien hace el mal. No te dejes engañar por quien hace daño a su prójimo, ni te alegres tampoco con quien hace daño a su prójimo. Nunca hables mal de nadie, sino di: «Dios conoce a cada uno»».

Una profunda sabiduría, pero que supone una conciencia muy aguda del pecado: este no es solo un error, un episodio molesto que va a dañar nuestra reputación, sino la ruptura de un pacto de confianza entre Dios y nosotros. Además, este mal tendrá consecuencias nefastas para nosotros y para los demás. Por eso nos invita a llorar. Es como llorar por un difunto.

El pecado de la calumnia

Entre los demás consejos que Moisés nos da para evitar juzgar al prójimo, destaca el papel que desempeñan las calumnias, que siembran en nosotros esos juicios erróneos:

«No te dejes convencer por el calumniador ni te complazcas con sus chismes. Tampoco imites a quien habla mal de su prójimo. Eso es lo que significa «No juzguéis y no seréis juzgados» (Lc 6, 37). No tengas enemistad con nadie y nunca guardes odio en tu corazón. Tampoco imites a quien odia a su prójimo. Eso es la paz. Esfuérzate por todo ello. El sufrimiento es por poco tiempo y el descanso para siempre, por la gracia de Dios Verbo».