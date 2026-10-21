En la Audiencia general del miércoles 21 de octubre, al regresar a la plaza de San Pedro tras su operación, León XIV defiende la indisolubilidad del matrimonio.

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«El bienestar de cada persona», al igual que el de la sociedad, está estrechamente vinculado a «la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar», explicó el Papa durante la audiencia general del 21 de octubre de 2026. En la línea de su ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, León XIV dedicó su enseñanza a la concepción cristiana del matrimonio y la familia, partiendo de la Constitución Gaudium et Spes. Esta audiencia general en la plaza de San Pedro fue la primera desde su hospitalización y su operación de pulmón.

Visiblemente en forma, el Papa recorrió la plaza durante casi un cuarto de hora en el papamóvil, saludando a los fieles con evidente alegría y pidiendo a su servicio de seguridad que le acercaran niños para bendecirlos. Una semana después de someterse a la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho a causa de un tumor canceroso, no mostró ninguna dificultad en sus movimientos.

«¡Lo primero que quiero deciros es gracias!», declaró espontáneamente el Papa al comienzo de su intervención. «¡Gracias por el apoyo de vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad! ¡Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios!», exclamó con una sonrisa sincera, a pesar de que su voz aún estaba ligeramente debilitada. Al término de la audiencia, también cantó el Padrenuestro en latín con una energía notable.

Se respetó el protocolo habitual, aunque los saludos en los distintos idiomas se acortaron, ya que en esta ocasión no hubo traductores de árabe ni de chino. Entre los cardenales que acudieron a saludar al Papa se encontraban, entre otros, el cardenal francés Philippe Barbarin, antiguo arzobispo de Lyon; el cardenal canadiense Marc Ouellet, antiguo prefecto del Dicasterio para los Obispos; y el cardenal polaco Stanisław Dziwisz, antiguo arzobispo de Cracovia, que fue secretario particular de Juan Pablo II durante todo su pontificado.

Unos jóvenes peregrinos de la diócesis de Coutances, en Francia, asisten a la audiencia general semanal del papa León XIV en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. Antoine Mekary | ALETEIA

La reafirmación del valor del matrimonio y de la familia

Una semana después de que se celebrara la clausura del encuentro sobre la familia en su ausencia debido a su hospitalización, el Papa volvió a abordar este tema explicando que «Gaudium et Spes» propone «una concepción renovada del matrimonio y de la familia».

En la base de esta unión se encuentra el «pacto conyugal», entendido como «el acto humano por el cual los cónyuges se entregan y se reciben mutuamente». Esta entrega recíproca, subrayó, fundamenta la exigencia de fidelidad e indisolubilidad del matrimonio. A través del sacramento, el amor conyugal es «sostenido y enriquecido por la fuerza redentora de Cristo», para que los cónyuges puedan amarse «como él mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella».

«Sin limitarse al atractivo erótico, que sin embargo integra en sí mismo, el amor conyugal compromete toda la voluntad de los cónyuges, avivando los sentimientos de su alma y expresándose a través de sentimientos y gestos de ternura», explicó León XIV. Tal y como recuerda Gaudium et spes, y como ha recordado con frecuencia Juan Pablo II, la intimidad conyugal «favorece su entrega mutua y enriquece su alegría recíproca», recordó.

«Al transmitir y educar la vida humana, que nunca debe ser rechazada, los cónyuges se convierten en “cooperadores del amor de Dios Creador y, como tales, en sus intérpretes”», explicó León XIV citando la Gaudium et Spes. De ello se deduce que «la vida, una vez concebida, debe protegerse con el mayor cuidado», evitando «tanto el aborto como el infanticidio», recordó el Papa. León XIV subrayó que los hijos constituyen «el don más excelente del matrimonio».

Por último, el Papa recordó el alcance social de la enseñanza conciliar sobre la familia. Esta constituye «una escuela de enriquecimiento humano» y «el fundamento de la sociedad». Por lo tanto, corresponde a los responsables políticos, sociales y culturales «promover los valores del matrimonio y de la familia». «Este compromiso es más urgente que nunca», declaró León XIV, aludiendo a la atención pastoral de los papas desde el Concilio Vaticano II y al proceso sinodal organizado por el papa Francisco al inicio de su pontificado.