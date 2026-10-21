Estimulación de lenguaje en casa: formas de ayudar a tu hijo

No necesitas material costoso ni sesiones complejas: la clave para que tu hijo desarrolle su habla está en la calidad de las interacciones cotidianas y el juego

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Ver a un hijo decir sus primeras palabras es uno de los momentos más emocionantes del desarrollo infantil. Sin embargo, en un mundo lleno de distracciones, comparaciones y modelos de desarrollo y crianza, es común que los padres se preguntan si están estimulando el habla de sus pequeños de la manera correcta.

Este tema genera preguntas en los padres como ¿Necesitan juguetes especiales, tarjetas de vocabulario o aplicaciones educativas? La respuesta de los expertos en lenguaje infantil es que no necesariamente se necesitan grandes herramientas para ayudarlo a ampliar su vocabulario en la mesa y en las actividades cotidianas.

Un entorno favorable para el desarrollo de lenguaje

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El entorno más poderoso para desarrollar el lenguaje no es un aula ni un consultorio, sino el hogar. A través de las conversaciones cotidianas, el juego libre y la rutina diaria, los niños encuentran las herramientas naturales para expresarse. Estimular el habla no se trata de dar clases formales, sino de convertir cada momento cotidiano en una oportunidad de conexión y aprendizaje.

Por ello te compartiremos algunas maneras en las que puedes potenciar el aprendizaje de tu hijo a medida que se divierten juntos

1 Habla paralela y habla de espejo

Esta técnica consiste en describir al pequeño en voz alta lo que tú estás haciendo, por ejemplo: "mamá está lavando la manzana roja" o bien, lo que el niño está haciendo "estás empujando el coche azul", mientras ocurre la acción.

Por qué funciona: Asocia el sonido y la palabra con el objeto o la acción en tiempo real.

2 Expansión y extensión del vocabulario

Esta otra técnica trata de ayudar al niño de la siguiente manera: si el dice "¡perro!", en lugar de solo asentir, expande su frase: "Sí, es un perro grande y marrón que está ladrando". Por qué funciona: Le muestra cómo estructurar oraciones más complejas sin hacerle sentir que cometió un error.

3 La regla de los 5 segundos (Dar espacio para responder)

Esta dinámica consiste en que al momento de hacerle una pregunta al niño, cuenta mentalmente hasta 5 antes de responder por él o hacer otra pregunta.

Por qué funciona: El procesamiento del lenguaje en los niños pequeños es más lento. Si nos anticipamos, les quitamos la oportunidad de formular su respuesta.

Actividades cotidianas

Ahora bien, puedes enseñarle a tu hijo por medio de actividades diarias. Aquí te mostramos algunos ejemplos de cómo lograrlo y en qué momentos ponerlo en práctica.

A la hora de vestir y del baño (Vocabulario y esquema corporal)

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La actividad consiste en nombrar las prendas de vestir y las partes del cuerpo. Después propón un juego: "ponerse el calcetín en la mano" (hacerse el despistado). Los errores absurdos de los adultos motivan al niño a hablar para corregirnos ("¡No, ahí no va!").

En la cocina / Comida (Categorización y adjetivos)

Para la actividad: hazlo parte de la preparación de alimentos sencillos. Además de que aprenderá a hacer las cosas por sí mismo, también puedes aprovechar para usar opuestos y texturas como: "la manzana es crujiente y fría", "la sopa está caliente", entre otros ejemplos más. Después pídele que te pase objetos dando dos indicaciones simples por ejemplo: "dame la cuchara grande".