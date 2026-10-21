Ensayo: «Las pantallas han adormecido el deseo por el otro»

Una generación a la que le cuesta crear vínculos y amar: ese es el retrato que traza Baptiste Detombe en su último ensayo. Según él, lo digital no es ajeno a esta nueva era de "obsolescencia relacional programada". Entrevista

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¿Destruye lo digital el vínculo afectivo? Si bien las nuevas tecnologías no son la causa directa del creciente aislamiento de las nuevas generaciones, sí contribuyen a él. Esa es la hipótesis planteada por Baptiste Detombe, ensayista, que explora las consecuencias de la tecnología, lo digital y la inteligencia artificial en nuestras vidas.

En su último ensayo, La revolución afectiva (Albin Michel), analiza con lucidez cómo lo digital reconfigura nuestra forma de relacionarnos con los demás. Su reflexión, basada en la antropología cristiana, no cae por ello en un pesimismo absoluto. Citando el pasaje bíblico de Marta y María, invita a experimentar la presencia física encarnada, en lugar de sumirse en el ajetreo.

Aleteia: ¿Qué te hace pensar que nuestra época atraviesa una crisis de los vínculos afectivos?

Baptiste Detombe Baptiste Detombe

Baptiste Detombe: Hoy en día, el 62 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años afirman sentirse solos al menos "a veces". El 41 % de ese mismo grupo de edad es soltero. Se trata de una auténtica epidemia de miseria afectiva. Hablo de un siglo antisocial. Nuestra época es víctima de una combinación desequilibrada, porque, por un lado, existe una soledad muy profunda —lo que conlleva unas estructuras sociales extremadamente frágiles— y, por otro, contamos con un arsenal tecnológico extremadamente potente, sobre todo con la inteligencia artificial relacional. De esta conjunción pueden derivarse, lamentablemente, graves consecuencias.

Señalas a lo digital como el principal responsable de esta miseria afectiva. ¿A través de qué mecanismos las redes sociales y la inteligencia artificial transforman nuestra forma de entablar y mantener relaciones?

La soledad ya existía antes del mundo digital. Iba en aumento a lo largo de las sucesivas generaciones, pero este fenómeno se ha visto ampliamente amplificado, por no decir multiplicado por diez, por lo digital. Uno de los factores radica en la paradoja de la elección: tenemos acceso a tantos perfiles que nos sentimos constantemente frustrados con respecto a las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestras parejas.

Siempre imaginamos que hay algo mejor en otra parte. Lo digital hace visibles cosas que antes eran invisibles. El ser humano no está hecho para ver tantos perfiles diferentes en tan poco tiempo. Esto genera una frustración casi estructural. Las pantallas han anestesiado el deseo por el otro.

¿En qué sentido son los jóvenes especialmente vulnerables a esta revolución afectiva?

Se trata de un colectivo bastante vulnerable, porque, desde el punto de vista psicológico, los jóvenes buscan encontrar una forma de existir en el mundo. Un joven depende mucho más de los círculos extrafamiliares. Empieza a abrirse a amistades que se encuentran fuera de su entorno y necesita encontrar nuevos referentes sociales.

Y es en ese momento cuando se enfrentará al vacío social y a la era antisocial, porque a menudo verá rostros clavados en las pantallas. Observará, a su pesar, una relación con el mundo marcada por la soledad. Las relaciones sociales satisfarán mucho menos plenamente su ansia de vínculos. Entra en un mundo en el que toda la riqueza afectiva que este mundo podría ofrecer se ha visto ampliamente alterada.

"Hoy en día existe un paradigma que nos empuja a ser extremadamente prudentes a la hora de invertir emocionalmente".

Los estudios lo demuestran: a los jóvenes les cuesta cada vez más comprometerse y vivir una historia de amor; se habla de "crush", "una atracción que no está destinada a materializarse", tal y como la define la socióloga Christine Détrez, pero no va más allá. ¿Cómo lo explicáis?

Tero Vesalainen | Shutterstock

Actualmente existe un paradigma que nos empuja a ser extremadamente prudentes a la hora de invertir emocionalmente: el tiempo que dedicamos a los demás, a una persona querida, es tiempo que no podremos dedicar a nuestra carrera profesional, ni invertir en un deporte; en definitiva, en nosotros mismos.

En este mundo en el que todo está, en cierta medida, sujeto a la rentabilidad, a una especie de retorno de la inversión emocional, uno se pregunta: "¿De verdad merece la pena comprometerme?". Nos volvemos extremadamente reticentes y el mundo digital contribuye a ello.

Las aplicaciones de citas nos llevan a ver perfiles que están constantemente fantaseados, idealizados. Acabamos cristalizando, como decía Stendhal, una persona ideal. Y cuando llega el momento del encuentro, la realidad no está a la altura de la proyección. Y este ciclo acaba resultando extremadamente agotador.

La juventud está cansada de este modelo que genera una frustración estructural. Se produce una especie de abandono del terreno de las relaciones porque se ha convertido en un campo minado en el que la gente ya no es capaz de hablarse.

Eres católico y basas tu pensamiento en la antropología cristiana. ¿Qué conexión ves entre el mensaje de Cristo y tu urgente llamado a restaurar el vínculo entre las personas, a experimentar la alteridad?