El cáncer del Papa fue localizado y no requiere tratamiento extra

Médicos oficiales del Santo Padre revelaron los resultados definitivos de los análisis realizados a León XIV, luego de una intervención quirúrgica el 13 de octubre. Su salud continua mejorando al igual que su agenda pontificia

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Los médicos de León XIV publican este 21 de octubre de 2026 los resultados definitivos de los exámenes histológicos y los análisis de biología molecular del Papa: concluyen que el nódulo canceroso estaba efectivamente "localizado". El Papa se sometió a una intervención quirúrgica el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, durante la cual se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según sus médicos, "no es necesario ningún tratamiento adicional".

En un breve comunicado publicado este miércoles por la tarde, el médico oficial del Papa, Luigi Carbone, y el profesor que le operó, Stefano Margaritora, dan a conocer los resultados definitivos de los análisis realizados sobre los tejidos extraídos durante la intervención quirúrgica. Confirman el primer diagnóstico dado a conocer tras la operación: el nódulo era efectivamente un "adenocarcinoma" —una forma de cáncer de pulmón—, pero la enfermedad estaba "localizada".

La evaluación oncológica establece que "no es necesario ningún tratamiento adicional". Por lo tanto, el Papa no se someterá a quimioterapia ni a radioterapia. Ya había algunos indicios que apuntaban a este desenlace positivo: el pasado sábado, el profesor Margaritora había afirmado que no veía ningún obstáculo para el próximo largo viaje de León XIV, previsto del 6 al 17 de noviembre en Sudamérica. También había explicado que el pontífice, de 71 años, necesitaría unos diez días para recuperarse por completo de la operación.

La agenda del papa León XIV continuará positivamente

Durante la operación, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho del Papa. Shutterstock | Marco Iacobucci Epp

Este nuevo comunicado pone fin a una serie de acontecimientos que se inició el 11 de octubre con el inesperado anuncio del pontífice estadounidense-peruano durante el Ángelus: en aquel momento reveló a la multitud la presencia de "un nódulo bien delimitado en el pulmón", detectado "en una fase muy temprana". La confirmación de su cáncer, tras la operación, había dejado algunas incertidumbres sobre el futuro del pontificado, pero al salir del hospital cuatro días después, el Papa se mostró sonriente y relajado, visiblemente en condiciones de continuar con su agenda pública.