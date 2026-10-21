Cuando un hijo sufre emocionalmente, ¿cómo podemos ayudarlo?

¿Qué pueden hacer los padres para acompañar a su hijo cuando atraviesa dificultades emocionales y necesita ayuda? Reconocer las señales de alerta es el primer paso

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Cuando un hijo atraviesa un problema de salud mental, es natural que como padres de familia sientan preocupación, incertidumbre o incluso impotencia. Quieren ayudarlo, encontrar respuestas y aliviar su sufrimiento, pero no siempre saben qué decir ni cómo actuar.

A veces, el primer paso no consiste en encontrar una solución inmediata, sino en aprender a escuchar sin juzgar, reconocer cuándo es necesario buscar ayuda profesional y recordarle que no tiene que afrontar lo que vive en soledad. ¿Cómo pueden los padres acompañar a sus hijos en este proceso?

Aprendiendo a reconocer las señales de alerta

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Los problemas de salud mental no siempre se manifiestan con tristeza o llanto. En ocasiones, un niño o adolescente puede expresar su malestar a través de cambios en su comportamiento, irritabilidad, aislamiento o pérdida de interés por las actividades que antes disfrutaba. Por eso, es importante que como padres presten atención a lo que sus hijos sienten, pero también a la manera en que actúan y se relacionan con los demás.

Algunas señales que conviene observar son los cambios persistentes en el sueño o el apetito, las dificultades para concentrarse, una baja notoria en el rendimiento escolar, el distanciamiento de amigos y familiares o la aparición de miedos y preocupaciones que interfieren con su vida cotidiana.

También es importante prestar atención si el niño se muestra especialmente irritable, expresa sentimientos de inutilidad o desesperanza, o parece haber perdido la ilusión por cosas que antes le hacían feliz.

Atiende su salud mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre la importancia de atender la salud mental durante la adolescencia, una etapa en la que pueden aparecer dificultades que, si no reciben la atención adecuada, repercuten en diferentes ámbitos de la vida. Por ello, si los cambios persisten, empeoran o generan preocupación, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

Mientras tanto, ¿Qué pueden hacer los padres?

Escúchalo sin minimizar lo que siente

Busca un momento tranquilo para conversar. No fuerces la conversación en medio de una discusión. Acércate con calma, muestra interés y permite que hable a su propio ritmo.

Valida sus emociones sin asumir que conoces todas las respuestas. Reconocer el sufrimiento de un hijo no significa estar de acuerdo con todas sus interpretaciones; significa aceptar que lo que siente merece atención.

Evita comparar o minimizar. Frases como "no es para tanto", "hay niños que están peor" o "tienes todo para ser feliz" pueden transmitirle que no debería sentirse así.

No intentes resolverlo todo en casa: busca ayuda profesional

Consulta cuando el malestar persiste o interfiere con su vida. Si las dificultades emocionales empeoran, afectan sus relaciones, el sueño, los estudios o las actividades cotidianas, es importante buscar orientación profesional.

Acude al profesional adecuado. El pediatra o médico de atención primaria puede realizar una primera valoración y orientar a la familia. Según las necesidades, puede ser recomendable consultar a un psicólogo clínico infantil o de adolescentes, o a un psiquiatra.

No presentes el tratamiento como un castigo. Evita expresiones como «te voy a llevar al psicólogo porque estás mal». Es mejor explicar que pedir ayuda es una forma de cuidar la salud, igual que se hace cuando existe un problema físico.

Si habla de hacerse daño, toma sus palabras en serio

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No esperes a que en verdad lo haga, como padres deben actuar de inmediato y prestar aún más atención en su actuar. Escucha con calma y pregunta directamente a tu hijo lo que pasa por su mente.

Si existe peligro inmediato, permanece con él, busca ayuda profesional y aparta cualquier objeto o medicamento con el que puede hacerse daño a sí mismo. En México puedes contactar la Línea de la Vida, comunicándote al 800 911 2000. Ante un peligro inmediato, llama al 911. Ahí encontrarás orientación de expertos.

Recuerda que amar también es acompañar