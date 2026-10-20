¿Tu bebé está por nacer? Aspectos que debes tener en cuenta

Sabemos que la llegada de un bebé es una tormenta de emociones, pero estas recomendaciones podrían ayudarte a recibirlo con mayor tranquilidad

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La llegada de un bebé transforman la vida para siempre. A la par de la emoción por conocer su rostro, preparar su habitación y elegir su primer atuendo, también pueden surgir inquietudes sobre los cuidados necesarios y sobre qué esperar de los primeros días.

Si tu bebé está por nacer, hay algunas cosas que conviene tener en cuenta para recibirlo con más tranquilidad y comenzar esta nueva etapa con los pies en la tierra y el corazón dispuesto a aprender, especialmente cuando son padres primerizos.

No necesitas tenerlo todo perfecto antes de su llegada

Cuando se acerca el nacimiento de un bebé, es fácil sentir que hay que tenerlo todo listo: la habitación decorada, la pañalera preparada y cada accesorio en su lugar. Sin embargo, aunque es importante anticiparse a algunas necesidades, no hace falta comprar todo lo que aparece en las listas para padres primerizos.

¿Qué aspectos médicos conviene consultar antes del parto?

1 Conversa con el obstetra

Previamente, charlen sobre las circunstancias que podrían modificar el plan de parto y las medidas de atención inmediata del recién nacido. Qué medicamentos son los que se pueden tomar en caso de requerirse y qué alternativas existen. Esto te ayudará a conocer qué eventualidades pueden presentarse para ajustar el plan original con mayor tranquilidad, en caso de que sea necesario.

2 ¿Qué vacunas y medidas preventivas recibirá?

Consulta qué vacunas se recomiendan durante el embarazo para proteger al recién nacido y cuáles recibirá el bebé después del parto. En México, las vacunas y los tiempos de aplicación deben verificarse con el esquema oficial vigente y el equipo de salud. Pregunta también por la vitamina K al nacimiento, que ayuda a prevenir hemorragias por deficiencia de esta vitamina.

3 ¿Existe algún antecedente familiar que debamos mencionar?

Comunica al pediatra y al obstetra sobre enfermedades hereditarias, condiciones genéticas o problemas de salud relevantes en la familia. Comenta también las complicaciones que hayan surgido a lo largo del embarazo. Estos antecedentes pueden ayudar a determinar si el bebé requiere de alguna valoración adicional.

4 La alimentación de tu pequeño

Una de las dudas más frecuentes de los padres primerizos es cómo saber si su bebé está comiendo lo suficiente. Tanto si recurren a la lactancia materna exclusiva o a la fórmula infantil, conviene tener conocimiento sobre el tema.

Actualmente existen una gran cantidad de cursos que enseñan a las madres sobre la leche materna y cómo amamantar a sus pequeños correctamente.

5 Crea una red de apoyo después del embarazo

Acueden quién los acompañará y quién estará disponible para ayudarles durante los primeros días. Si es posible, definan qué actividades, qué cosas los haría sentir cómodos o incómodos, etc.