Mical, la mujer que amaba y despreciaba al rey David

Mical, la hija menor del rey Saúl, tuvo un destino de lo más trágico, marcado por el amor y el odio hacia David, quien a su vez estaba destinado a convertirse en rey de Israel…

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Mical aparece en la Biblia, en el primer libro de Samuel, donde se nos informa que el rey Saúl tenía, además de sus tres hijos, dos hijas: Merab, la mayor, y Mical, la menor. El relato bíblico también nos dice que esta última amaba a David, pero que Saúl le profesaba un odio implacable a este, hijo de Isaí, quien le hacía sombra debido a su gran fama en el reino. Por ello, con el fin de eliminarlo, el monarca exigió:

«Dile esto a David: Por su hija, el rey no quiere otro pago que cien prepucios de filisteos, para vengarse de sus enemigos» (1 Samuel 18, 25).

Esta curiosa petición tenía como único objetivo exponer a David a un gran peligro para que cayera en manos de los filisteos.

La esposa de David

A pesar de estos grandes peligros —ya que los filisteos se contaban entre los adversarios más temibles de Israel—, ¡el impetuoso David venció a sus enemigos y trajo el doble del botín exigido! Esto le valió la mano de la princesa Mical y un éxito aún mayor, para gran disgusto de Saúl. Pero las cosas no iban a quedar ahí, ya que el rey Saúl volvió a urdir una conspiración para eliminar a David: «Saúl envió emisarios a la casa de David, para vigilarlo y matarlo a la mañana siguiente». Pero no había contado con el amor que Mical sentía por su esposo.

El libro de Saúl nos aclara, de hecho: «Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: “¡Si no te escapas esta noche, mañana te matarán!” Y Mical hizo bajar a David por la ventana. Él se fue, huyó y se salvó» (1 Samuel 19:11-12). Sin embargo, aquella que había hecho todo lo posible por salvar a su amado esposo sufriría la venganza de su propio padre, el rey Saúl, furioso por la complicidad de su hija.

Mikhal regarde David danser devant l’Arche d’Alliance. Tableau de Francesco Salviati (1552-1554). Domaine Public

Un destino trágico

Saúl exigió, en efecto, que Mical fuera entregada a Palti, hijo de Laís… No fue sino hasta la muerte del rey Saúl que David, quien ya se había convertido en rey de Israel, pudo exigir que le devolvieran a su esposa. Mical pudo entonces disfrutar del estatus de esposa del rey, aunque el título de reina como tal no aparece específicamente en la Biblia en relación con ella.

Pero los acontecimientos volverían a ensombrecer el destino de Mical; su real esposo, de hecho, tenía muchísimas mujeres y una fama aún mayor, lo que la llevó a despreciarlo. Por eso, cuando el arca del Señor entró en la Ciudad de David y este último bailaba y daba vueltas al frente de la multitud reunida, Mical le reprochó a su esposo su conducta indigna de su rango:

«¡Cómo se ha honrado hoy el rey de Israel! ¡Él, que se ha descubierto ante los ojos de las sirvientas de sus esclavos como se descubriría un hombre de poca monta!» (2 Samuel 6,20).