La trayectoria de Duda, la joven que transformó su sufrimiento

Diagnosticada con un cáncer raro e implacable a los catorce años, María Eduarda, originaria de Minas Gerais, rechazó la desesperación y eligió el camino de lo sagrado, convirtiendo sus últimos días en un testamento eterno de valentía, amor y devoción que hoy resuena hasta las puertas del Vaticano

Copiar el enlace Compartir en :

Existe una línea tenue e invisible que separa el sufrimiento humano de la pura trascendencia espiritual. Es una frontera de silencio, donde la medicina baja la guardia de sus fríos diagnósticos, los pronósticos se desmoronan y lo único que realmente queda es la esencia indomable del espíritu.

En las calles y laderas de Juiz de Fora, en Minas Gerais, resuenan los pasos de una historia que desafía nuestra comprensión racional. Una historia que no solo pertenece a las noticias del presente, sino que resuena en la eternidad. Esta es la profunda y dolorosa trayectoria de María Eduarda Nogueira de Paula, la Duda. Una adolescente cuyo paso por este mundo fue breve como el destello de una estrella, pero lo suficientemente luminoso como para atravesar la oscuridad más densa del dolor.

Era principios de 2022. Duda tenía apenas catorce años, toda una vida por delante, llena de planes, sueños y proyectos típicos de la juventud. Sin embargo, su cuerpo comenzó a emitir señales de alarma que no podían ignorarse. Dolores profundos, punzantes y persistentes en las piernas que desafiaban cualquier analgésico. Tras una exhaustiva batería de exámenes, el veredicto médico cayó como una sentencia implacable: sarcoma de Ewing en etapa avanzada, acompañado de metástasis óseas.

Un tumor feroz, agresivo, capaz de robarle el color y la alegría a cualquier ser humano. Pero Duda tenía un carácter diferente. Ante el abismo, no se dejó llevar por el pánico. Mientras la familia corría contra el reloj, lanzando una colecta virtual que conmovió al país y recaudó fondos para su tratamiento de vanguardia en España, la joven libraba una batalla interior silenciosa, anclada en una fe inquebrantable.

El calvario y la Eucaristía

El tratamiento exigió sacrificios extremos. Ciclos de quimioterapia agotadores, hospitalizaciones prolongadas, hospitales, agujas y, para agravar aún más el escenario de sufrimiento, una lesión muy grave en el esófago que le impidió tragar cualquier alimento durante días seguidos. Una joven debilitada, incapaz de tragar ni una gota de agua, sosteniéndose exclusivamente por la gracia de la Eucaristía.

Durante cinco días, el único sustento de Duda fue el pan sagrado. Era su alimento supremo, tanto físico como espiritual. Y, aun bajo el yugo de un tormento indescriptible, cuando su madre le preguntaba de dónde sacaba fuerzas para soportar tanto, la respuesta llegaba con una serenidad angelical: «Hoy di gracias por poder respirar, por poder caminar».

En ese lecho de sufrimiento que para muchos equivaldría a la oscuridad, Duda erigió un verdadero santuario. En los intervalos entre una hospitalización y otra, descubrió en la confección de rosarios una de sus mayores misiones. Hizo más de mil. Mil cadenas de oración que distribuía con cariño a quienes se le acercaban, sembrando paz. Sus transmisiones en vivo por Internet nunca fueron un grito de autocompasión, sino llamamientos luminosos a la oración. Rezaba el rosario, hablaba de la vida de los santos, evangelizaba con una sonrisa que desafiaba a la muerte misma.

En la Navidad de 2024, con su movilidad ya muy reducida y consciente de que sus días en la Tierra se agotaban, les hizo una conmovedora petición a sus padres: que se confesaran para recibir al Niño Jesús en estado de gracia. E insistió absolutamente en asistir a la Misa de Medianoche. Cuando el confesor le hizo saber que no tenía por qué haber ido debido a su frágil estado, Duda respondió con una lucidez cortante: "Padre, por Él vale la pena, por Él hacemos todo".

Desde el corazón de Minas Gerais hasta los altares del mundo

El 17 de enero de 2025, el frágil cuerpo de Duda finalmente cedió ante el desgaste de la enfermedad. A los diecisiete años, partió, rodeada del amor incondicional de su familia y de una multitud entristecida que abarrotó su velorio en Andrelândia. Pero la muerte física no puso fin a su camino; al contrario, fue la chispa que encendió corazones en todo Brasil. La repercusión de su vida virtuosa llevó al arzobispo emérito de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, a declararla públicamente como "la versión femenina de San Carlo Acutis". Las similitudes son impresionantes: jóvenes conectados con la modernidad, pero con la mirada fija en la eternidad, cuya pureza de alma conmueve a generaciones.

El testimonio de esta joven llega ahora a las pantallas de todo el país a través del documental Con gratitud, Duda, producido por Lumine, que desentraña los entresijos de este camino luminoso. Más que un homenaje póstumo, la historia ha llegado a las más altas instancias de la Iglesia Católica: se entregó directamente al Papa León XIV un expediente oficial sobre su fama de santidad, allanando el camino para que, en el plazo reglamentario, se inicie formalmente el proceso de beatificación.

Hay vidas que se miden por las manecillas del reloj y por los años acumulados en el calendario; otras, por la intensidad con la que arden en nombre de un ideal mayor. Duda ardió por completo, dejando un rastro de luz inextinguible y demostrando, con la fuerza de una sonrisa, que ni siquiera el cáncer más despiadado puede destruir la eternidad de quien eligió vivir bajo la gracia de Dios.